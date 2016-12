Un articol de

Utila pentru alinarea stresului, dar si a bolilor fizice si psihice, Reiki este o terapie alternativa japoneza ce se bazeaza, dupa cum ii spune si numele, pe energia vitala (ki) a sufletului (rei) ca parte a Universului.

Sistemul de vindecare Reiki il are ca fondator pe Mikao Usui, terapeut si invatator budhist din Japonia, nascut in anul 1865. Preot crestin si profesor, dupa ce a fost intrebat de elevii sai despre metodele de vindecare practicate de Isus prin impunerea mainilor, le-a studiat ani la rand in cautarea unui raspuns pertinent. Gasind multe asemanari intre viata lui Buddha si cea a lui Isus, a invatat sanscrita si s-a stabilit intr-o manastire unde a analizat cu rabdare texte vechi de mii de ani care descriau aceste tehnici de vindecare. Se pare ca a pus bazele Reiki dupa 21 de zile de post si rugaciune petrecute pe munte. In anul 1922 a deschis un institut unde a inceput sa predea si altora tehnicile descoperite, aducand alinare unui numar impresionant de oameni si gasind din ce in ce mai multi adepti.

Ajunsa mai tarziu in Occident, tehnica Reiki a intampinat reactii diverse. In vreme ce liderii religiilor crestine au considerat-o eretica si nefondata pe argumente medicale, in unele tari este o terapie folosita chiar si in spitale, pentru efectul ei de calmare a durerii si pentru ca s-a observat recuperarea mai rapida in diverse afectiuni, de la reumatism, la boli de inima, in cazul pacientilor care o practica.

Cum functioneaza Reiki

Bolile care ne macina trupul ar fi provocate de anumite dezechilibre energetice care apar in organism, la nivelul chakrelor. Reechilibrarea sta in puterea de autovindecare a noastra, a fiecaruia. Cu totii o detinem in stare latenta, fara sa fim constienti de ea. Trebuie doar s-o trezim la viata, s-o controlam si s-o canalizam eficient, cu ajutorul palmelor. Pentru a o putea accesa, e important sa fii deschis si recunoscator pentru tot ceea ce ai in viata, sa iubesti, sa faci bine oricarei fiinte vii, sa nu te infurii, sa nu te lasi dominat de starile negative, de griji, de stres. Nu de alta, dar tocmai supararile, ranchiuna si sentimentele negative sunt cele care blocheaza fluxul energetic din organism si ne predispun la boli.

In ce consta? Nu-i greu deloc!

O sedinta Reiki dureaza in jur de 30 de minute. Asaza-te intinsa pe pat (si pozitia sezand e permisa, daca ti-e mai comoda). Relaxeaza-te si elibereaza-ti mintea de orice gand. Daca vrei, poti destinde atmosfera cu ajutorul muzicii terapeutice sau al lumanarilor parfumate. Centrul palmei stangi pozitioneaza-l pe ombilic, iar centrul palmei drepte, mai sus, in zona epigastrului. Picioarele trebuie tinute usor departate, iar degetele mainilor, lipite unele de altele. Aceasta este pozitia de baza, pentru energizarea organismului. Te ajuta sa elimini energiile negative, sa-ti cresti rezistenta la boli, sa controlezi anxietatea, sa alungi oboseala, sa grabesti procesele de vindecare. Prin intermediul centrului palmelor, energia personala si cea universala sunt directionate catre rezolvarea blocajelor din corp. Pe masura ce stapanesti tehnicile Reiki, le poti folosi si pentru binele celor din jur. Chiar daca nu e obligatoriu pentru stadiul I, cel de baza, initierea Reiki este cel mai indicat sa o faci cu ajutorul unui terapeut, pentru ca apoi sa poti practica in cunostinta de cauza sedintele zilnic, la tine acasa.

Pozitii simple

Desigur ca palmele pot fi pozitionate in functie de problemele care te supara. Pe tample sau ceafa daca suferi de dureri de cap sau treci printr-o perioada solicitanta pentru creier si memorie; pe centrul fetei, acoperind obrajii si ochii, pentru a reduce stresul sau in caz de oboseala oculara; deasupra sanilor, pentru a ajuta inima sa functioneaze optim; in dreptul rinichilor, daca ai probleme renale. De retinut este ca fiecare sedinta trebuie inceputa cu 30 de minute in pozitia principala (palma dreapta pe epigastru si cea stanga pe buric), abia apoi practici oricare din celelalte pozitii, timp de minimum cinci minute fiecare, ca sa-si faca simtit efectul.

