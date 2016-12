Un articol de

Corporatist pasionat de exceluri pe timp de zi, astrolog pierdut in stele by night. Peste cu ascendent in Varsator si Marte in Berbec. Pentru a-mi pastra apretul jobului de zi aleg sa va citesc viitorul sub protectia colantilor de super-erou.

Pentru nativii in Varsator 2017 se anunta a fi anul armoniei si al impacarii. Este momentul sa priveasca in trecut si sa puna punct relatiilor toxice sau sa faca pace cu oameni care le-au gresit sau in fata carora au gresit. Indiferent de natura relatiilor, acestea se vor desfasura armonios si placut sau se vor termina definitiv pentru binele tuturor. In mod surprinzator, cele mai importnte planete pentru Varsatori vor fi Saturn si Uranus. De-a lungul anului, acestea vor actiona puternic si vor insulfa curaj Varsatorilor motiv pentru care acestia vor lua hotarari mai putin conventionale insa care vor avea un impact pozitiv pe termen lung. Trebuie doar sa aiba incredere in ei si in intuitia lor care functioneaza foarte bine.

Horoscop 2017 Varsator

Nimeni nu e perfect, nici macar nativii in Varsator iar in trecut au avut cel putin o eroare de judecata din cauza careia au facut rau unei persoane apropiate. Chiar daca acest lucru s-a intamplat involuntar, durerea a ramas si de o parte si de cealalta. 2017 este anul in care Varsatorii isi vor plati aceasta datorie karmica si vor face pace.