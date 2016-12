Un articol de

Tot douasprezece la numar, zodiile africane nu se aseamana nici ca interval, nici ca denumire cu cele europene pe care le stim cu totii. Unul din primele horoscoape create vreodata are ca sursa de inspiratie viata de familie si pe cea a comunitatii. Vezi in ce masura te regasesti in el!

Zodiacul african

Foto: Paul Hakimata Photography, Shutterstock

Tatal (4 ianuarie - 3 Februarie)

Element specific: aer

Asociat cu Baobabul, datorita stabilitatii pe care o simbolizeaza, Tatal este un personaj solemn, impunator, de temut. Te caracterizeaza onestitatea, esti foarte conservatoare si ai principii stricte de la care nu te abati, de aceea poti fi perceputa drept severa si inflexibila. Prezenta ta ofera siguranta. Daca esti femeie, in casa ta canta gaina.

Mama (4 februarie - 5 martie)

Element specific: aer

Ii inconjori pe cei dragi cu multa afectiune, in preajma ta oamenii se simt iubiti si protejati. Stii sa asculti si sa alini orice suferinta. Cu toate astea, tu insati esti o fire tematoare, introvertita. Te straduiesti sa rezolvi problemele altora in asa masura incat ai tendinta sa le neglijezi pe ale tale. In cuplu esti foarte credincioasa, iar maternitatea te implineste.

Familia (6 martie - 4 aprilie)

Element specific: pamant

Daca apartii acestui semn, pui pret nu doar pe familia ta formata din sot/sotie si rudele de sange, ci si pe toate grupurile din care faci parte. Prietenia e sfanta pentru tine, esti o persoana sensibila, solidara, empatica, altruista, care nu ezita sa-si ofere ajutorul sau macar o vorba buna in orice situatie. Esti fericita cand faci bine altora si cand esti inconjurata de oamenii dragi.

Fiul (5 aprilie - 4 mai)

Element specific: pamant

Fiul sau Darul este o zodie a bucuriei si binecuvantarii, asa cum era considerata venirea in familie a unui baiat. Ai nevoie de un model in viata, de cineva care sa te ghideze si sa te motiveze, pana-ti gasesti propriul drum. Inconjoara-te de oameni calmi, rationali, cu picioarele pe pamant. Ai o fire temperamentala si esti foarte atractiva pentru reprezentantii sexului opus. Lupti pentru iubire pana-n panzele albe.

Fiica (5 mai - 4 iunie)

Element specific: foc

Te bucuri de viata si traiesti clipa. Simtul tau reprezentativ este cel tactil, percepi totul la un nivel superior, te pot atrage artele, dar si medicina, masajul. In dragoste esti vulnerabila si ai nevoie de cineva care sa te pondereze, altfel faci multe greseli, te implici in relatii nepotrivite, de multe ori cu barbati mai in varsta, atrasi de farmecul si de naivitatea ta. Frangi, la randul tau, multe inimi.