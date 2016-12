Un articol de

Corporatist pasionat de exceluri pe timp de zi, astrolog pierdut in stele by night. Peste cu ascendent in Varsator si Marte in Berbec. Pentru a-mi pastra apretul jobului de zi aleg sa va citesc viitorul sub protectia colantilor de super-erou.

---------

Nativii in Pesti vor traversa un an al maturizarii si al implinirii emotionale. 2017 nu este neaparat usor pentru ei insa cu siguranta este plin si le va da ocazia sa isi testeze limitele si sa le depaseasca. In mod surprinzator pentru ei, toate deciziile lor vor fi spijinite de rudele apropiate. In acelasi timp, legaturile cu strainatatea sunt foarte bine conturate drept pentru care se vor ivi posibilitati de a calatori peste granita. Totusi, in cazul relatiilor stabile de cuplu, partenerii Pestilor ar putea sa nu fie de acord cu astfel de deplasari, cu atat mai mult cu cat se anunta a fi de lunga durata. Pe de cealalta parte, exista posibilitatea ca acesti nativi sa cunoasca oameni straini sau care au trait mult timp in afara tarii si care ii pot ajuta din punct de vedere profesional. Intrarea lui Jupiter in Sagetator in octombrie 2017 va avea de asemenea un cuvant greu de spus in acest sens insa din fericire, intr-o maniera pozitiva.

Horoscop 2017 Pesti

Asa cum spuneam, 2017 se anunta a fi pentru acesti nativi un an in care se vor maturiza emotional iar acest lucru este cu atat mai important daca privim in ansamblu zodia. Despre ei se spune ca sunt animati de suflete pure si intelepte sau chiar de spirite indigo. Ei nu au datorii karmice iar menirea lor este sa raspandeasca dragostea si sa ii ajute pe ceilalti. Tocmai de aceea anul care urmeaza este esential pentru a-si indeplini misiunea. Inainte de a-i calauzi pe ceilalti, Pestii trebuie sa se implineasca din punct de vedere emotional.