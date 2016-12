Un articol de

Timida sau pasionala, usor de cucerit sau inabordabila, fidela sau mereu in cautare de nou? Cat de importanta e intimitatea pentru tine, cum te porti in dormitor si ce zone erogene iti dezlantuie simturile in functie de semnul zodiacal au descoperit astrologii.

Viata sexuala in functie de zodie

Foto: Photographee.eu, Shutterstock

Berbec

Flacara ta mocneste permanent, orice scanteie poate declansa un incendiu. Nu te temi sa preiei initiativa cand ai chef de nebunii si partidele de amor se termina de fiecare data cu valvatai. Pentru tine e o provocare sa lasi un barbat pe care-l doresti sa astepte pana de are. Berbecilor le place sa flirteze si o vor face aproape involuntar, chiar daca au acasa un partener pe care-l adora. Buzele tale sunt foarte sensibile, te pierzi cand esti sarutata pasional.

Taur

Apetitul sexual al Taurilor e la cote inalte si, daca ii scoate ceva din sarite, este sa fie refuzati sau neglijati. Relatiile unui Taur n-au viata lunga decat alaturi de parteneri cu acelasi apetit. Se bucura de placerea fizica si cauta sa o traiasca des si intens. Sfat: nu fi lenesa in pat, chiar daca-ti place mai mult sa primesti decat sa oferi. Pielea Taurilor e foarte sensibila, asa ca te starneste sa fii sarutata din cap pana-n picioare, in special pe gat. Cand faci sex, iti place sa-ti strangi partenerul in brate.

Gemeni

Cea mai sexy calitate a unui barbat ti se pare simtul umorului. Daca te face sa razi, deja te-a cucerit. Nici cand esti intre asternuturi nu lipsesc zambetele sau chiar rasetele zgomotoase. Si inteligent trebuie sa fie un mascul ca sa-i dai vreo sansa. Cand ti se aprind calcaiele dupa cineva, te implici intens, problema e ca-ti cam pica cu tronc barbati indisponibili. Nu te dai in laturi de la a proba tot felul de accesorii sexuale, iar cand iubitul isi sopteste cuvinte tandre, te topesti.

Rac

Romantica si destul de pudica, dai frau liber senzualitatii abia cand te simti confortabil in intimitate cu partenerul. Cu cat sunt mai multe flori si lumanarele in jur, cu atat mai mari sansele unei nopti fierbinti. Dar nu intotdeauna. Firea ta e schimbatoare, asa ca o data vrei sex nebun pe fuga, inainte sa iesi din casa, altadata iti doresti cina romantica si masaj senzual. Explorezi fiecare centimentru din trupul partenerului si te incanta sa-l duci in al noualea cer. Pentru tine nicio parte a corpului nu e mai sensibila decat sanii si buricul.

Leu

Esti increzatoare si-ti place in egala masura sa fii aleasa din multime si sa vanezi prada ravnita. Trebuie sa fie un barbat puternic, care sa te faca sa torci de placere, ca o felina ce esti! Nu se va plictisi cu o leoaica, ba chiar ii va fi greu sa tina pasul cu toate fanteziile pe care le ai. Iti place sa stai deasupra, ca sa fii admirata in toata splendoarea. Spatele e zona ta erogena, pe care o lasi la iveala purtand rochii si bluze sexy. Cere-i sa te sarute pe spate in timpul preludiului sau dupa ce faceti dragoste. E divin!

Fecioara

Ii lipseste spontaneitatea, creativitatea si bucuria de a trai clipa, de a te bucura de intimitate. Pentru tine, sexul e o necesitate, exact ca mancatul sau dormitul. Transforma-l in placere! Ar fi bine sa nu astepti mereu contextul perfect si sa nu-ti mai analizezi fiecare miscare. Misca-te asa cum simti, spune ce-ti doresti, lasa-ti partenerul sa-ti descopere trupul si zonele erogene la lumina zilei, fara sa te ascunzi ca o virgina.

Balanta

Alaturi de partenerul potrivit, Balantele se daruiesc fara rezerve si adora sa faca sex. Ingaduitoare si deschisa, poti transforma chiar si cea mai banala seara in foc de artificii cu aerul tau provocator. Adori lenjeria intima sexy si pregatesti atent cadrul perfect pentru a te abandona iubirii. Cu cat e mai luxos locul, cu atat mai bine. Iubitul trebuie sa fie foarte atent cu tine, sa te simti rasfatata si dorita. Coapsele sunt zona ta sensibila.

Scorpion

Probabil cea mai senzuala si obraznica zodie. Riscul e ca barbatul pe care-l ademenesti in cel mai direct mod posibil sa fie intimidat de tine. Femeia Scorpion se reinventeaza in permanenta si traieste intens fiecare clipa de amor. Nu exista reguli sau subiecte tabu in dormitor, doar daruire si pasiune pura. Partenerul trebuie sa te ajute sa-ti explorezi sexualitatea, in special zona genitala, ca sa te duca pe culmile placerii.

Sagetator

Sagetatorul e condus de latura fizica si nu trebuie sa fie indragostit ca sa faca sex nebun. Nu poti trai fara sa simti placerea carnala. Iti place aventura, esti generoasa in a-ti manifesta sentimentele si foarte deschisa la nou, asa ca nu te deranjeaza sa fii, de exemplu, legata de maini cu o esarfa de matase si dominata. Odata ce descoperi iubirea adevarata, s-o pastrezi vie pentru toata viata e o provocare si o bucurie.

Capricorn

Barbat sau femeie, explorezi mult pana ajungi sa gasesti partenerul ideal. Iti place ca iubitul tau sa fie un om sigur pe el, de succes, pe care sa nu-l intimideze initiativele tale. Chiar daca esti conservatoare, poti fi declarata una din cele mai bune amante din zodiac si nu te dai in laturi daca ti se cere sa incerci pozitii noi. Cu conditia sa fie placut. Te incita mangaierile tandre pe picioare, in special in spatele genunchilor.

Varsator

Ei bine, cu tine in pat nu e loc de plictiseala! N-ai nevoie de bomboane de ciocolata si inimioare de plus ca sa te simti iubita, preferi ca iubitul tau sa te ia prin surprindere cu ceva nou in dormitor. Chiar si dupa ani de relatie cauti sa faci… nefacute. Nu esti deloc sfioasa, asa ca poti sta deasupra ca sa obtii placere, impunand ritmul. Ti se pare incitant sa faci sex in locuri neobisnuite, chiar daca poate fi riscant.

Pesti

Cu tine sexul e mai mult decat o experienta fizica, uniunea trupurilor e dusa la un alt nivel de intimitate. Dominata de Neptun, planeta fanteziei, sa faci dragoste e pentru tine ca un vis frumos. Orice atingere si orice sarut inseamna daruire totala. Dorinta ta e sa devii una cu partenerul, de aceea esti si foarte greu de cucerit si de uitat. Adori sa faci sex sub dus, intr-o cada inconjurata de lumanari, pe plaja sau in apa marii.

Foto prima pagina: Ash Inc, Shutterstock