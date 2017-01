Un articol de

Bine ai venit, 2017! Ca in fiecare an, ianuarie e o luna speciala, puternica, dinamica. Un amalgam de veselie, oboseala, speranta, planuri, liste, schimbari. Configuratiile astrale aduc forta, energie, uneori in exces, sub forma situatiilor tensionate de tot felul. Trecerea de la vechi la nou e prielnica celor optimisti si hotarati. Un moment bun sa iei decizii, sa creezi conexiuni, dar si sa te relaxezi, sa-ti incarci bateriile. Nu grabi lucrurile, lasa-le sa vina de la sine. Si, pentru ca intotdeauna motivatia e cea care face visurile sa devina realitate, nu te lasa pe tanjala!

Horoscop luna ianuarie 2017 pentru fiecare zodie

Horoscop ianuarie Berbec: ti-e foarte bine din punct de vedere profesional

Ai petrecut pe cinste, dar esti neobosita, iti incarci bateriile de pe o zi pe alta, motivata de toate obiectivele pe care ti le-ai pus in gand. Latura financiara nu e bine aspectata pana la jumatatea lunii, apoi lucrurile isi revin spectaculos si ai parte de castiguri nesperate, poate si de o promovare. Oricum, ti-e foarte bine din punct de vedere profesional. Imunitatea iti joaca feste si e posibil sa te pricopsesti cu vreo raceala, daca ai tot fentat virozele pana acum. Mai multa odihna, un pic de miscare si te pui repede pe picioare!

Horosocop ianuarie Taur: lasa orgoliul deoparte si accepta ajutorul care ti se ofera

Chiar daca la inceput de an ba nu-ti convine una, ba alta, ai toane si nu esti in cea mai buna forma, luna ianuarie e per ansamblu una de-a dreptul reusita. Nu lasa proasta dispozitie sa puna stapanire pe tine! Mai ales ca stai bine cu sanatatea si iti surade norocul in cariera, daca nu lasi oportunitatile sa treaca pe langa tine! Lasa orgoliul deoparte si accepta ajutorul care ti se ofera, uneori lucrul in echipa aduce avantaje nebanuite. Zambeste, bucura-te de familie, de cei dragi si concentreaza-te pe partea plina a paharului!

Horoscop ianuarie Gemeni: concetreaza-te asupra carierei

In prima parte a lunii n-ai cel mai bun tonus, te simti obosita si fara niciun chef, dar fii fara grija, iti revine energia cat de curand. Nu face eforturi si nu te suprasolicita! In perioada asta, concentreaza-te asupra carierei! Tine cont de sfaturile pe care le primesti de la cei mai experimentati decat tine si, la nevoie, fa mici compromisuri, te pot ajuta sa devii mai productiva si sa-si cresti castigurile financiare. Esti mai activa decat de obicei din punct de vedere social, iti doresti sa fii remarcata, sa iesi in evidenta.

Horoscop ianuarie Rac: schimbarile te obliga sa te concentrezi pe viata profesionala

Iar n-ai stare, te agiti, te preocupi excesiv de fiecare detaliu si vrei sa fie toate puse la punct. Opreste-te din alergatura, nu trebuie sa faci in ianuarie planuri chiar pentru tot anul. Lucrurile se mai rezolva si de la sine, pe parcurs... Plus ca luna asta actiunile altora au mai mare impact asupra vietii tale decat propriile actiuni si dorinte, asa ca e inutil sa incerci sa detii controlul. Chiar daca pui mereu familia pe primul plan, schimbarile din cariera te obliga sa acorzi intaietate acestui aspect si sa te concentrezi pe viata ta profesionala.