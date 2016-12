Un articol de

Corporatist pasionat de exceluri pe timp de zi, astrolog pierdut in stele by night. Peste cu ascendent in Varsator si Marte in Berbec. Pentru a-mi pastra apretul jobului de zi aleg sa va citesc viitorul sub protectia colantilor de super-erou.

Ritmul lui 2017 va fi destul de constant pentru Berbeci. In mod surprinzator acesti nativi se vor numara printre cei care vor simti puternic traversarea Capricornului de catre Pluto. Acest lucru se traduce, in cazul lor, prin incapatanare si infruntarea convingerilor traditionale ale celor din jur. Multe pot fi spuse despre Berbeci insa cu siguranta nu sunt traditionalisti. De aceea pot aparea conflicte intre Berbeci si persoanele mai in varsta de sex masculin din familie. Prin urmare, ei trebuie sa trateze cu grija si diplomatie relatiile cu tatii, unchii, fratii mai mari sau bunicii. Jupiter in Sagetator activeaza casa calatoriilor si a educatiei din hartile natale ale Berbecilor, pozitie foarte placuta pentru acesti nativi. Conjunctura astrala mentionata ii va impinge sa isi asume riscuri mai mari, sa ia parte la actiuni inedite si aventuroase si mai ales, sa se dezvolte din punct de vedere spiritual.

Horoscop Berbec 2017

Natura pasionala a Berbecilor este una dintre marile lor calitati insa in acelasi timp, uneori poate functiona impotriva lor. Din cauza acesteia, nativii zodiei se numara printre infidelii zodiacului si sunt tentati de multe ori sa isi insele partenerii oficiali. 2017 este anul in care Berbecii vor reusi sa scape de acest obicei si sa isi concentreze atentia asupra persoanelor iubite. De aceea, viata de cuplu va traversa un an infloritor in care vor domni armonia si dragostea.