Despre Tauri se spune ca sunt acei nativi in care simtul acut al realitatii se impleteste armonios cu natura romantica. Daca pana in 2017 Taurii au fost foarte atenti la aspectele personale ale vietii si au incercat sa isi puna in ordine sentimentele, in acest momentvor pune accent pe latura financiara. Aceasta nu are legatura neaparat cu actualul loc de munca pentru ca 2017 este anul in care Taurii isi pot deschide propriile afaceri. In 2016in mod special au avut ocazia sa lege definitiv legaturi de suflet, asa cum se intampla in cazul casatoriilor sau sa scoata complet oameni din vietile lor drept pentru care putem spune ca 2016 a functionat ca un filtru sentimental. Anul care abia a inceput aduce in vietile Taurilor un suflu nou si se vor bucura de tot sprijinul oamenilor dragi. Nu inseamna neaparat ca este un an usor ci mai degraba unul plin insa daca vor avea rabdare, vor da dovada de corectitudinea caracteristica si mai ales de autodisciplina, la finele lui 2017 Taurii vor fi mai bogati atat din punct de vedere sufletesc dar mai ales material.

Horoscop 2017 Taur

Acest lucru nu suna neaparat imbucurator pentru ci care nu au inca o pereche insa nu trebuie sa isi piarda speranta. Pentru Taurii care si-au gasit jumatatea, lucrurile sunt limpezi. Jupiter in Casa Transformarii va aprinde si reaprinde flacara pasiunii in cuplu. In ceea ce ii priveste pe ceilalti, trebuie sa stie ca in 2017 Casa Casatoriilor este aproape inactiva. Acest lucru nu inseamna ca vor fi singuri-cuc tot anul ci mai degraba ca nu este momentul sa se arunce cu cornitele inainte si sa se gandeasca de pe acum la casatorii. Pentru nativii singuri, 2017este anul flirtului si al explorarii.