E un an plin de evenimente astrologice, unele banale, altele cu impact major. Avem cate doua eclipse de luna si de soare in februarie si august, Jupiter tranziteaza Balanta, Mercur e retrograd in cateva randuri, Venus este retrograd si el din februarie in aprilie, ajutandu-te sa cerni graul de neghina in relatiile personale. Per ansamblu, este un an bun, cu energii pozitive, favorabil schimbarilor benefice. Totul e sa fii optimista, increzatoare si sa profiti de oportunitatile care-ti ies in cale!

Horoscop 2017 pentru toate zodiile

Horoscop general 2017 Berbec

O sa ai un an plin, cu multe schimbari favorabile. Luna februarie ti-e un pic potrivnica, marcata de o suferinta intensa, pe care ti-o poate aduce ruperea unei relatii de iubire de care erai foarte legata. Toti cei singuri, parasiti, divortati isi regasesc partener, dar Jupiter in Casa Iubirii se cam joaca cu sentimentele stabile si cu nervii tai. Primesti oferte tentante in cariera si ai sanse mari de castiguri financiare spre sfarsitul anului. Astrele te sustin daca vrei sa te apuci serios de un hobby, precum sportul. Incepi cu pasi mici, dar ajungi departe.

Horoscop general 2017 Taur

Viata de familie e numai lapte si miere anul acesta incepand cu luna martie, cand dispar suspiciunile, nesiguranta si se asterne linistea in caminul conjugal. Daca nu ai inca un partener, ai grija sa eviti barbatii care au alte angajamente si nu-ti pot dedica suficient timp si energie. Pe plan profesional sunt sanse de avansare, pentru ca esti corecta, bine pregatita si ai norocul ca o persoana cu putere de decizie sa te remarce si sa-i placa cum te descurci. Tu stai bine cu sanatatea, dar e posibil sa aiba probleme persoanele mai in varsta din familie, in special parintii.

Horoscop general 2017 Gemeni

Inceputul e mai timid, dar te redresezi. Nu-ti lipsesc escapadele amoroase. Chiar daca nu sunt de viitor si tu stii asta, te simti bine si traiesti clipa. Esti increzatoare, arati bine si nu-ti faci prea multe griji pentru ce urmeaza. Primavara s-ar putea sa te trezesti cu o gaura-n buget daca dai frau liber dorintelor si cheltuiesti fara masura, dar te redresezi financiar spre sfarsitul anului. Calatoriile sunt foarte bine aspectate, anul asta astrele te sustin sa vizitezi locuri indepartate, in care nici nu sperai sa ajungi. Nu intra in afaceri suspecte.

Horoscop general Rac 2017

Nu se intrevad mari schimbari in viata personala, poate tocmai de aceea ai tot timpul sa te concentrezi pe aspectul financiar. Investeste banii cu folos, intr-o mica afacere, in aparatura de care ai nevoie sau chiar in reamenajarea locuintei. La serviciu poti sa ai parte de perioade tensionate, totul e sa nu bati in retragere, sa fii sigura pe tine si sa-ti faci treaba ca la carte. Planetele se aliniaza de asa natura incat sanatatea ta e cam subreda anul asta, ai grija la dieta si la stilul de viata, ca sa nu te imbolnavesti!