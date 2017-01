Astrologii Astrodestin.ro iti dezvaluie cum iti va merge in 2017 cu ajutorul numerologiei

Va trebui sa aduni numerele ce compun luna si ziua in care te-ai nascut cu numerele ce compun anul 2017, dupa care urmeaza sa faci adunarea teosofica (adunarea teosofica inseamna sa aduni numerele care compun o cifra pana ajungi la o cifra dintr-un singur numar).

Exemplu:

Iulia, nascuta pe 24 septembrie, vrea sa stie ce va aduce anul 2017 pentru ea.

Ziua 24 + luna 09 + anul care o intereseaza 2017 = 2+4+0+9+2+0+1+7 = 25 . Numarul 25 este compus din 2 + 5 = 7 Iulia va citi la caracteristicile numarului 7.

Tie ce numar ti-a iesit?

Numarul 1

Acest an este de o importanta extrema pentru tine deoarece este primul an din ciclul de 9, reprezentand un nou inceput. Ceea ce faci in acest an va determina evenimentele din urmatorii 8 ani. In consecinta, este bine sa iei decizii mari si sa incepi proiecte ambitioase in urmatoarele luni. Este un an in care e in avantajul tau sa te mentii activ, sa ai grija de sanatatea ta si sa iti dezvolti o gandire optimista. Un nou ciclu incepe in viata ta, o perioada infloritoare in care iti vei putea realiza multe din proiectele tale.

Numarul 2

Anul cu numarul 2 din ciclul de 9 este un an al iubirii, intelegerii si colaborarii. Acest an aduce cresteri financiare si dezvoltare pe toate planurile. Proiectele incepute anul trecut ( in anul 1 din ciclul de 9 ) evolueaza frumos in acest an. Daca investesti mai mult timp si efort in proiectele tale, vei avea rezultate semnificative. Este un an in care trebuie sa te bucuri de ceea ce ai, sa apreciezi ceea ce ai realizat deja in viata, caci prin energia recunostintei vei atrage si mai mult bine in viata ta. Vei avea parte de dragoste in acest an si vei descoperi ca unele persoane te iubesc mai mult decat o arata. In lunile urmatoare vei putea incheia contracte foarte bune.

Numarul 3

Anul cu numarul 3 din ciclul de 9 este un an bun, in care vei reusi sa realizezi multe si sa te dezvolti atat pe plan personal cat si pe plan spiritual. Este important sa scapi de datorii in acest an, sa iti rezolvi problemele de sanatate si sa ai mai mare grija de tine. Studiile, cursurile de specializare si calatoriile sunt favorizate in urmatoarele luni. Vei intalni oameni deosebiti si vei invata multe lucruri, iar surprizele placute se vor tine lant in acest an. Vei avea ocazia sa sarbatoresti in familie un eveniment deosebit.

Numarul 4

Anul cu numarul 4 din ciclul de 9 este un an al muncii, perseverentei si stabilitatii. Trebuie sa reiei proiectele pe care le-ai demarat in ultimii 3 ani si te implici pentru a atinge succesul. In acest an vei avea de redecorat locuinta ta si facut reparatiile necesare. Munca o sa iti ofere o placere neasteptata in acest an. Vei avea parte de momente placute la locul de munca, te vei intelege cu toata lumea si te vei simti bine in activitatile pe care le vei intreprinde. Vei putea economisi bani in acest an si plati datoriile pe care le ai. In dragoste vei avea parte de stabilitate si intelegere.