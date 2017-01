Anul 2017 incepe cu vesti foarte bune pentru nativii in Gemeni. Acestia au de partea lor influentele lui Saturn si ale lui Venus care, desi nu le sunt patroni, ii vor ajuta sa se echilibreze emotional. Mai mult de atat, ranile vechi din sfuletele acestor nativi se vor vindeca. Neplacutul carusel emotional prin care au trecut in ultima perioada va ajunge la final. Chiar daca pare greu de crezut emotiile tumultoase pe care le-au experimentat ii vor ajuta sa atinga armonia interioara. Autodisciplina, rabdarea si mai ales toleranta sunt esentiale in acest an motiv pentru care Gemenii trebuie sa invete sa dea dovada de acestea. In general au un tonus bun, sunt plini de energie si entuziasm. Ca de obicei, ei sunt pregatiti sa ia viata in piept, sa experimenteze si sa invete lucruri noi. Luna mai va fi un moment foarte important pentru Gemeni pentru ca Marte le va da curajul sa ia o decizie radicala si astfel isi pot schimba soarta.

Horoscop 2017 Gemeni

Atat in ceea ce ii priveste pe nativii singuri cat si pe cei care au deja o relatie nu vor avea motive sa se planga. Cei dintai se vor afla in centrul atentiei si isi vor atrage admiratorii ca un magnet. Nu au decat sa aleaga insa trebuie sa faca acest lucru cu mare grija. In plus, trebuie sa fie atenti sa nu confunde pasiunea cu sentimente mai profunde asa cum li s-a mai intamplat si cu alta ocazie. Nativii care incep 2017 cu un partener se vor simti mai apropiati de acesta si sunt dispusi sa treaca orice restanta in amor.