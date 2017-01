Un articol de

Corporatist pasionat de exceluri pe timp de zi, astrolog pierdut in stele by night. Peste cu ascendent in Varsator si Marte in Berbec. Pentru a-mi pastra apretul jobului de zi aleg sa va citesc viitorul sub protectia colantilor de super-erou.

Desi pare incredibil, in timp ce dormim creierul poate fi la fel de activ ca atunci cand suntem treji. E drept, somnul e structurat in mai multe etape, superficiale sau profunde, care alterneaza intr-un ritm bine determinat. Cand ajungem in somnul REM (rapid eye movement - ochii se misca rapid, neuronii sunt la fel de activi ca in starea de veghe) apar visele cele mai intense. Si le avem cu totii, fie ca ni le amintim ori ba.

De cele mai multe ori, visele sunt complicate, bizare, greu de rememorat in detaliu si mai greu de povestit. Daca te trezesti in timpul unui vis, e proaspat in minte vreme de cateva secunde, apoi devine neclar, uneori parca se sterge cu buretele. Degeaba incerci sa-ti amintesti detalii, sa legi o secventa de alta sau sa adormi la loc ca sa continui visul. In orice caz, rolul viselor e unul pozitiv si benefic. Cand visezi, subconstientul gaseste solutii la problemele nerezolvate de peste zi sau te ajuta sa-ti pui ordine in gandurile si sentimentele contradictorii pe care le-ai trait la un moment dat.

Semnificatia viselor tale

Foto: pathdoc, Shutterstock

Semn bun, semn rau?

Se spune ca daca visezi pisici, inseamna prieteni falsi, daca-ti cade un dinte si te doare, pierzi pe cineva drag, daca visezi cai, te asteapta petitori. Sunt atatea dictionare de vise care-ti spun la ce sa te astepti in functie de ce-ai visat. In realitate, visele nu prevestesc nimic, nici bun, nici rau. Psihologic, mecanismul poate fi exact invers: tu cunosti deja semnificatia unui element aparut in vis si determini subconstient visul cu pricina, aducand in actualitate elementul respectiv tocmai in functie de temerile si dorintele pe care le ai. Practic, fiecare lucru visat are o alta semnificatie in functie de persoana care-l viseaza si de experientele ei cele mai intime. Daca, de exemplu, iubesti pisicile, in niciun caz un vis cu pisici iubitoare nu poate avea semnificatie negativa. Daca ai multe sarcini de indeplinit intr-un timp scurt si te simti coplesita, e firesc si deloc de rau augur sa visezi ca te urmareste cineva sau ca esti prinsa intr-o capcana. Sunt pur si simplu impulsuri normale transmise de creierul tau.

Visele care se repeta

Fie ca e trist, enervant sau chiar placut, un vis repetitiv poate ascunde o problema nerezolvata, o dorinta neimplinita. Daca l-ai descris unui psiholog, ti-ar putea da niste indicii clare despre semnificatiile lui. Mai ales daca e vorba de cosmaruri care-ti strica somnul si linistea noptii. Cosmarurile sunt cele care ne trezesc din somn si sunt mult mai frecvente in perioade de stres intens. Neplacute cum sunt, si visele urate au rolul lor. Ne protejeaza de amintirile dureroase sau ne pregatesc pentru situatiile de care ne temem cel mai tare (la nivel constient sau nu), ne ajuta sa depasim suferintele pe care le-am trait sau le-am putea trai in viata reala, procesandu-le in somn, la un nivel mai putin intens. E infiorator sa visezi ca iubitul te insala, ca asisti la un accident sau ca ai casa invadata de paianjeni, fara sa poti interveni. Dar confruntandu-te cu groaza din vis, psihicul tau devine mai puternic si tu mai pregatita sa faci fata unui eveniment real asemanator.