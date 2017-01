Un articol de

Corporatist pasionat de exceluri pe timp de zi, astrolog pierdut in stele by night. Peste cu ascendent in Varsator si Marte in Berbec. Pentru a-mi pastra apretul jobului de zi aleg sa va citesc viitorul sub protectia colantilor de super-erou.

---------

Cine s-a nascut in prima zi a lunii are anumite trasaturi distincte, la fel si cine a venit pe lume pe 2, pe 3 sau in oricare din cele 31 de zile calendaristice. Toate numerele transmit o energie aparte. Iar daca data nasterii tale e formata din doua cifre, trebuie s-o iei in calcul nu doar ca atare, ci si ca suma a cifrelor care o alcatuiesc. Descopera-ti vibratia personala in functie de ziua in care te-ai nascut!

Vibratia personala in functie de ziua nasterii

Foto: Dzhulbee, Shutterstock

Ziua nasterii 1

Trasaturi definitorii : curajos, ambitios, cu initiativa

Esti indepentent, pasional, iti place sa fii in centrul atentiei, sa primesti laude, confirmari ale calitatilor tale. Impulsivitatea si agresivitatea iti pot da de furca.

Ziua nasterii 2

Trasaturi definitorii: prietenos, loial, empatic

Atent la detalii, ii ajuti pe altii si le menajezi sentimentele. Diplomat, eviti cu tact conflictele, esti un bun psiholog. Poti fi uneori timid si neincrezator.

Ziua nasterii 3

Trasaturi definitorii: spontan, motivat, sociabil

Ai o parere buna despre tine si un magnetism aparte, faci impresie buna oriunde mergi. Iti place contactul cu oamenii, traiesti clipa, comunici de minune. Uneori esti mofturos si cam cheltuitor.

Ziua nasterii 4

Trasaturi definitorii: familist, practic, responsabil

Ai principii bine inradacinate, esti corect, foarte atasat de familie, iti place linistea. Nu te acomodezi usor la schimbari si nu-ti exprimi des sentimentele. Defectele iti sunt incapatanarea si rigiditatea.

Ziua nasterii 5

Trasaturi definitorii: activ, energic, comunicativ

Deschis la nou, iti plac provocarile, aventurile, calatoriile si iubesti libertatea. Iei responsabilitatile foarte in serios si esti perseverent. Nu ai masura lucrurilor si esti mereu nelinistit.

Ziua nasterii 6

Trasaturi definitorii: istet, de incredere, corect

Cei din jur se pot baza oricand pe ajutorul tau. Iti plac copiii si poti fi un bun educator. Ai imaginatie si iubesti profund. Punctele slabe iti sunt naivitatea, prea marea incredere in oameni.

Ziua nasterii 7

Trasaturi definitorii: intuitiv, misterios, orgolios

Foarte selectiv, iti alegi cu mare grija prietenii. Iti traiesti intens emotiile, cu toate astea lasi impresia ca esti rece si distant. Iti place singuratatea, esti introvertit si uneori egoist.

Ziua nasterii 8

Trasaturi definitorii: bun organizator, inteligent, ambitios

Ai un simt aparte pentru afaceri, esti un bun lider, iti place sa detii controlul. Ai tendinta sa domini si in viata profesionala, si in dragoste. Nerabdator, uneori iti asumi riscuri inutile.

Ziua nasterii 9

Trasaturi definitorii: justitiar, comunicativ, altruist

Dai dovada de multa compasiune pentru cei nevoiasi. Activitatile umanitare ti se potrivesc de minune si te implinesc. Iubesti mult si intens. Sensibilitatea excesiva te face vulnerabil.

Ziua nasterii 10

Trasaturi definitorii: flexibil, creativ, puternic

Foarte eficient in tot ce faci, accepti provocarile si iesi mereu invingator. In dragoste esti foarte pasional si vrei alaturi oameni la fel de energici. Esti gelos si te plictisesti usor.