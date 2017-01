Un articol de

Corporatist pasionat de exceluri pe timp de zi, astrolog pierdut in stele by night. Peste cu ascendent in Varsator si Marte in Berbec. Pentru a-mi pastra apretul jobului de zi aleg sa va citesc viitorul sub protectia colantilor de super-erou.

Ianuarie e luna hotararilor mai mici sau mai mari, timide sau categorice, simple sau surprinzatoare menite sa-ti schimbe viata in bine. Acum te simti puternica, sigura pe tine, de neoprit. Profita si ia decizii de bun augur in functie de zodia ta!

Rezolutii pentru fiecare zodie in 2017

Foto: Photosani, Shutterstock

Berbec – Nu risca inutil!

Nu-ti da singura foc la valiza, provocand cu impulsivitatea ta tot felul de situatii nebunesti, nici in viata profesionala, nici in cea de cuplu. E minunat ca astrele te sustin cu o supradoza de energie in prima parte a anului, foloseste-o productiv, regaseste-te, reinventeaza-te! Pune mai mare pret pe sentimentele celorlalti, daca nu vrei sa ramai singura.

Taur – Pune-te pe primul loc!

In special in viata de cuplu, invata sa nu dedici partenerului mai mult timp si atentie decat primesti de la el. Oamenii te trateaza asa cum le permiti, prin urmare, cere mai mult, nu te multumi cu putin!

Ai nevoie de un spatiu doar al tau, in care sa te retragi de cate ori simti nevoia sa-ti incarci bateriile si sa-ti recastigi increderea in tine.

Gemeni – Petrece timp cu prietenii!

Cel mai bine te simti cand esti inconjurata de cei dragi, asa ca fa cumva si petrece mai mult timp impreuna cu ei, daca nu in fiecare zi, macar in fiecare saptamana! Lasa-i sa te inspire, tine cont de sfaturile lor, preia din pasiunile lor. Va fi o placere -si o transformare benefica - pentru tine sa iesi cu ei la alergat sau la cursuri de dans, de exemplu.

Rac – Lasa lumea sa vorbeasca!

Nu-ti mai organiza viata in functie de ce vor sau cred ceilalti, nu de parerea lor trebuie sa-ti pese, ci de ceea ce simti si-ti doresti tu. Prea incerci sa le faci tuturor pe plac, pentru ca apoi sa te lasi cuprinsa de frustrari. Lasa loc si pentru ratiune, detasare, obiectivitate - emotiile nu te conduc intotdeauna pe cel mai bun drum.