Ger mare, Bibicule, omat si mai mare! Daca o tine asa toata iarna, se duce dracului rapita. Mon cherilor, nu cutezati a va avanta in nametii care tin strasnic de paza pe troturare si nu se mai dau dusi pana la primavara ca dupa cum se vede, de la ispravnicie n-a scoate nimeni capul pe geam. Inca ati face socoteala buna daca ati sta ghinisor la casele domniilor voastre si ati pune mana pe lopata. Musai sa stiti barem ce lopata va este buna dupa narav, inaltime, lungime si s-avem pardon, firave cuconite, dupa volum. Toate acestea dara vi le-o citi Vladimir in stele dupa pohta ce-a pohtit-o domnia sa carturarul Otrava. Cuconite si bibici, Zoitici si Farfurizi, iaca domniile voastre ce lopata vi se potriveste in functie de zodie.

Horoscop amuzant: lopata potrivita fiecarei zodii in parte

Berbec

Berbecul, dupa cum se vede, nu leapada coarnele cat o fi zapada de mare. N-are domnia sa nevoie de lopata. Mai mult ca sigur a pus vorba buna sus la comenduirea divina si va tocmi un plug zdravan si modern care sa ii ia omatul nu numai din poarta, ci si din batatura.

Foto ungvar / Shutterstock