2017 este anul in care nativii in Rac vor prinde in sfarsit radacini. Acesti oameni sunt meniti sa zboare ca puful de papadie, din loc in loc in special in anii de tinerete. Dupa 25 de ani, acestia vor simti ca incep sa prinda radacini si isi vor gasi in cele din urma un loc doar al lor. Asta nu inseamna ca nu se vor ivi ocazii de calatorii sau chiar de a se stabili peste hotare datorita lui Jupiter. Planeta benefica aduce un dianmism aparte in acest an si, de asemenea, o noua incredere in sine, o putere interioara nedescoperita pana acum de acesti nativi

Horoscop 2017 Rac

Aceste luni vor fi absolut decisive pentru planul profesional. Cele trei praguri vor avea legatura cu un superior ierarhic si cu sarcini noi pe care le vor primi Racii. Acestia pot fi tentati in prima instanta sa le refuze, motiv pentru care se vor impiedica din nou de aceleasi praguri pana cand vor accepta ca pot face fata cu brio. Desigur, de pe urma acestor noi responsabilitati vor avea avea foarte multe de castigat pe plan financiar.