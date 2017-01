Din punct de vedere astrologic, 2017 este un an plin guvernat de influente benefice neasteptate. Jupiter va lumina cea de-a cincea casa iar acest lucru inseamna ca Leii vor avea un success rasunator printre oamenii pe care ii vor cunoaste in urmatoarea perioada. De asemenea, farmecul lor natural va fi mult sporit de aceasta pozitie si se vor afla, asa cum le place, in centrul atentiei. Uranus se va muta in casa dragostei si a casatoriei cee ace va aduce o schimbare de atitudine a Leilor in cee ace priveste dragostea. Vor invata sa aprecieze mai mult familia iar in cazul Leilor care au copii se vor vedea imbunatatiri vizbile ale relatiilor dintre ei.

Horoscop 2017 Leu

Luna Noua de pe 28 ianuarie va avea loc in cea de-a 7 casa a Leilor, respectiv in zona responsabila cu relatiile de dragoste. Alaturi de Uranus care ia in stapanire aceasta casa, astrul va schimba in bine atitutinea nativilor in ceea ce priveste iubirea si casatoria. Cuvantul de ordine este echilibrul iar pentru a-l atinge, Leii trebuie sa isi faca ordine in ganduri si in suflet. O parte dintre nativii Leu constata surprinsi ca persoana de langa ei trece prin anumite transformari si incearca sa se redefineasca in interiorul relatiei.