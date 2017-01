Daca ar fi sa definim cu un singur cuvant anul 2017 atunci in cazul Fecioarelor acesta este cu siguranta „aventura”. Nu au motive sa se teama pentru ca vor avea un an plin de experiente frumoase, pe alocuri solicitante, insa din care vor avea multe de invatat. Mai mult de atat, este anul in care vor face curat in vietile lor si vor renunta nu doar la anumitioameni ci si la anumite obiceiuri mai putin sanatoase. Se vor cunoaste mai bine, isi vor explora forul interior si vor intelege mai bine noile lor dorinte si necesitati. Desi in general se spune ca Fecioarele sunt fiinte foarte pragmatice si foarte logice in acest an isi vor descoperi latura spirituala pe care o vor dezvolta si o vor imbogati. Aceasta transformare interioara le va atrage admiratia oamenilor din jur. Vor observa de asemenea ca cei care nu reusesc sa tina pasul cu evolutia lor vor iesi incet dar sigur si spre binele tuturor din vietile Fecioarelor.

Horoscop 2017 Fecioara

In primele 6 luni ale anului, viata amoroasa a Fecioarelor va primi un suflu prielnic din partea unor planete foarte puternice. Venus, Marte, Uranus si Jupiter se vor prinde intr-un rar dans al iubirii care le va aduce doar beneificii acestor nativi. Pentru cei care au deja un partener, fericirea in cuplu este aproape garantata, implinirre resimtita si pe plan spiritual. Orice urma de indoiala se va sterge dintre Fecioare si partenerii lor. In plus, daca nu si-au marturisti sentimentele pana acum, in aceasta prima jumatate a anului vor gasi prilejul si curajul sa o faca.