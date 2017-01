Un articol de

Pe 28 ianuarie, odata cu Luna noua, este prima zi a Anului Nou Chinezesc, cand se face trecerea din anul Maimutei de Foc in cel al Cocosului de Foc. Desigur, caracteristicile pasarii infoiate se vor regasi din plin in perioada urmatoare: curaj, mandrie, dorinta de a domina, dar si de a seduce si de a trai pasiuni intense. Din cate se pare, este un an mai mult decat favorabil pentru casatorii. Asta pentru ca data de 4 februarie, care marcheaza, potrivit traditiei chineze, inceputul primaverii, se regaseste nu doar o data (si asa ar fi fost de bun augur, caci sunt ani chinezesti care nu o cuprind deloc), ci de doua ori in anul norocos care abia incepe, intrucat tine pana pe 15 februarie 2018.

Horoscop chinezesc 2017: Anul Cocosului de foc



Sobolan

24.01.1936 – 10.02.1937 (FOC), 10.02.1948 – 28.01.1949 (PAMANT), 28.01 1960 – 14.02.1961 (METAL), 14.02.1972 – 02.02.1973 (APA), 02.02.1984 – 19.02.1985 (LEMN), 19.02.1996 – 07.02.1997 (FOC), 07.02.2008 – 26.01.2009 (PAMANT)

Viata profesionala e aspectata foarte bine in acest an, ai sanse sa avansezi in cariera, cu conditia sa te implici in munca ta, sa fii corect si perseverent. Nu te suprasolicita si nu te agita pentru nimicuri, fa economie de energie! Pe plan financiar, e precaut sa nu cheltuiesti sume mari. In relatiile personale apele se linistesc, iti faci noi cunostinte importante, legi prietenii si poti intalni iubirea vietii!

Bivol/Bou

11.02.1937 – 30.01.1938 (FOC), 29.01.1949 – 16.02.1950 (PAMANT), 15.02.1961 – 04.02.1962 (METAL), 03.02.1973 – 22.01.1974 (APA), 20.02.1985 – 08.02.1986 (LEMN), 08.02.1997 – 28.01.1998 (FOC), 27.01.2009 – 14.02.2010 (PAMANT)

Esti privilegiat in anul Cocosului de Foc! Toate schimbarile pe care ti le propui au sorti de izbanda, dar nu vor veni fara efort. E foarte posibil sa fii promovat sau sa-ti gasesti un job mai bine platit, mai ales daca faci vreun curs anume sau o specializare. Ai grija de sanatate, nu neglija analizele de rutina si odihneste-te cat de mult poti. E un an benefic relatiilor de cuplu si de familie, care se imbunatatesc simtitor!

Tigru



31.01.1938 – 18.02.1939 (PAMANT), 17.02.1950 – 05.02.1951 (METAL), 05.02.1962 – 24.01.1963 (APA), 23.01.1974 – 10.02.1975 (LEMN), 09.02.1986 – 28.01.1987 (FOC), 29.01.1998 – 16.02.1999 (PAMANT), 15.02.2010 – 03.02.2011 (METAL)

Daca-ti faci curaj si iesi mai mult in lume, te asteapta oportunitati interesante si oameni cu care poti inchega relatii de bun augur. La serviciu, nu-ti fie teama sa-ti sustii chiar si cele mai nastrusnice idei. Originalitatea iti poate fi rasplatita peste asteptari! Daca ai de semnat contracte sau de investit multi bani, nu o face fara sa ceri sfatul cuiva de incredere.

Iepure

19.02.1939 – 07.02.1940 (PAMANT), 06.02.1951 – 26.01.1952 (METAL), 25.01.1963 – 12.02.1964 (APA), 11.02.1975 – 30.01.1976 (LEMN), 29.01.1987 – 16.02.1988 (FOC), 17.02.1999 – 15.02.2000 (PAMANT), 04.02.2011 – 22.01.2012 (METAL)

Firea ta libertina nu e deloc avantajata de rigurosul Cocos, asa ca nu te astepta la un an tocmai lin. Relatiile de tot felul sunt agitate, te poti certa cu prietenii, cu rudele, cu sefii, uneori iremediabil. Chiar daca ai noroc la bani, cheltuieste-i cu multa chibzuinta. Casatoriile care deja scartaie se pot destrama, in schimb daca povestea de iubire e abia la inceput, aveti toate sansele sa va mutati impreuna sau chiar sa va puneti pirostriile.