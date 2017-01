In urmatoarea perioada, Balantele vor simti din plin ca vietile lor se vor schimba in bine. Din punct de vedere astrologic, acest lucru trebuie pus inainte de toate pe seama lui Jupiter care le va tranzita zodia o buna a parte a anului. Marele Benefic le va aduce numeroase beneficii atat pe plan personal cat si pe plan profesional. Acest lucru se va repeta de abia peste 12 ani asa ca este momentul sa profite de aceasta conjunctura pozitivia. Mai mult de atat, legaturile Balantelor cu strainatatea vor deveni din ce in ce mai puternice si vor primi vesti bune de peste hotare cu precadere de la oameni nascuti in Gemeni, Varsator sau Balanta. De asemenea, se pot ivi cateva ocazii de a face deplasari prelungite in afara tarii, ceea ce la va da oportunitatea sa cunoasca persoane noi si sa incheie solide legaturi de afaceri, in special daca alaturi le va fi un membru al familie.

Horoscop 2017 Balanta

Uranus este prezent in cea de-a saptea Casa a Balantelor inca din 2011 iar acest lucru inseamna ca din punct de vedere amoros, Balantele pot spune orice mai putin ca au avut timp sa se plictiseasca. Schimbarile bruste au aparut des in vietile lor pe acest plan si n-au avut de ales decat sa se adapteze rapid si sa scoata partea buna la iveala chiar si in cele mai negre situatii. In cazul relatiilor stabile, in mod surprinzator nu Venus este neaparat responsabila cu pasiunea si ruperea rutinei cat este Uranus. Planeta a functionat inclusiv ca un filtru drept pentru care au aparut si se vor ivi in continuare rupturi in relatiile sau casniciile care nu mai sunt sudate de sentimente profunde, respect si comunicare.