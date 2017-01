In luna iubirii sentimentele ocupa un loc important, dar nu trebuie sa ne acapareze atentia cu totul. Vestea buna e ca avem energie si fler din plin, deci putem demara sau finaliza proiecte la care visam demult, vestea proasta e ca prea multa agitatie creste riscul de conflicte si accidente. Nu te lasa distras de la activitatile zilnice, nici nu lua decizii importante sub impulsul momentului, fiindca astrele predispun la dezorganizare si lipsa de control in prima parte a lunii. In plus, sunt favorizate nesiguranta si suspiciunile, pe care e bine sa le tinem strans in frau.

Horoscop luna februarie 2017 pentru fiecare zodie

Foto: Maksim Shmeljov, Shutterstock

Horoscop februarie Berbec: ai sanse de castiguri suplimentare

Aglomeratia de astre din semnul tau, Uranus, Marte si Venus la un loc inseamna supradoza de energie si o tendinta si mai greu de stavilit de a reactiona sub puterea primului impuls. Gandeste-te de zece ori inainte sa vorbesti, ca sa nu faci vreo gafa si sa-si pui relatiile in pericol! La serviciu iti dai interesul si ai sanse de castiguri suplimentare. Nu te suprasolicita, ai nevoie si de odihna!

Horoscop februarie Taur: viata sentimentala e destul de tumultoasa

Cu sanatatea nu stai tocmai bine, esti mai sensibil decat de obicei, ba te doare una, ba alta, ba racesti si nu stii de ce. In prim-plan este cariera. Ai idei originale, initiative picate la tanc si e foarte posibil sa avansezi pe scara ierarhica sau macar sa primesti un bonus consistent. In orice caz, banii trag la tine in februarie. Iar viata sentimentala e destul de tumultoasa, nu te plictisesti!

Horoscop Gemeni februarie: fa-ti mai mult timp pentru cei dragi si pentru tine

Sunt bine aspectate calatoriile, mai ales cele care presupun trecerea granitei catre alte hotare. La munca parca treburile nu se mai termina, stai peste program si te resimti. Oboseala care te-a cuprins nu-ti trece daca nu faci o schimbare drastica in program: macar cateva zile la rand dormi inainte de miezul noptii, opt ore legate. Si fa-ti neaparat mai mult timp pentru cei dragi si pentru tine!

Horoscop Rac februarie: luna ta norocoasa

Luna te ajuta sa-ti aduni fortele si sa-ti folosesti energia interioara in cel mai productiv mod. Esti foarte comunicativa, te faci inteleasa din prima si atragi multe simpatii. Angoasele care te incearca din cand in cand trec de la sine cu un pic de meditatie, ganduri bune si rabdare. Daca-ti doresti demult un lucru si ti se iveste ca din senin o oportunitate sa-l obtii in februarie, nu ezita, e cu noroc!