Corporatist pasionat de exceluri pe timp de zi, astrolog pierdut in stele by night. Peste cu ascendent in Varsator si Marte in Berbec. Pentru a-mi pastra apretul jobului de zi aleg sa va citesc [ ]

Cum sa-ti mearga cu dragostea in luna iubirii? Ar trebui sa plutesti pe un norisor roz si sa te bucuri de cele mai tandre momente in doi. Doar ca zilele indragostitilor sunt si o provocare pentru multe cupluri, nu doar motiv de sarbatoare. Daca veti trece cu brio sau nu testul de anul asta, depinde si de influenta astrelor, care ne induc o doza consistenta de adrenalina in perioada urmatoare!

Horoscopul dragostei in luna februarie 2017

Foto: Rainer Fuhrmann, Shutterstock

Horoscop dragoste februarie 2017 Berbec

Unii Berbeci trec printr-o ruptura sentimentala dureroasa si neasteptata. Macar nu-ti lipsesc prietenii dragi si nici ocaziile de a cunoaste oameni noi, interesanti! Poti intalni pe cineva cu ajutorul retelelor de socializare sau la vreo intalnire cu un grup mai mare de cunoscuti. Chiar daca o sa te dai cu fundul de pamant tipand in gura mare ca nu mai vrei pe nimeni, toate trec si o iei de la capat!

Horoscop dragoste februarie 2017 Taur

Taurii traiesc o luna pasionala, astrele sunt de partea lor si le scot in cale la momentul potrivit persoana pe care o purtau in gand de multa vreme. Ar putea fi vorba doar de o aventura trecatoare, dar nici nu conteaza asta, cata vreme e intensa. Astrele iti pot aduce aproape tot acum, real sau virtual, o persoana draga pe care n-ai mai intalnit-o de ani de zile.

Horoscop dragoste Gemeni februarie 2017

In prima parte a lunii, Gemenii sunt mai cuceritori ca oricand, le vin la tanc replicile potrivite, o adevarata incantare pentru sexul opus. Daca te afli deja intr-o relatie, vei fi pus la zid pe motiv ca petreci prea mult timp la serviciu si prea putin cu persoana iubita. Fa in asa fel incat sa echilibrezi balanta si sa-i demonstrezi partenerului ca pentru tine chiar e important ce simte!

Horoscop dragoste Rac februarie 2017

Pune mai mult pret pe nevoile tale, da-ti sansa sa te intelegi, sa te accepti asa cum esti si abia apoi vei putea fi cu adevarat deschisa in relatia cu partenerul. In familie lucrurile sunt linistite, comunici usor si sarbatoresti iubirea acasa, intr-o atmosfera intima, cu mancare buna, asa cum iti place. Daca esti singura, poti descoperi acum pe cineva care te are la inima de multa vreme, dar nu ti-a marturisit.