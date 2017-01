Lunile trecute am inceput sa complotam intre noi si cu Universul pentru relansarea Kudika.ro intr-un format care relateaza intotdeauna despre partea plina de a paharului. Mai mult de atat, ne-am propus sa ne deschidem larg usile redactiei cu ajutorul platformelor de socializare si sa aratam cititoarelor noastre fetele din spatele cuvintelor pozitive. Astfel a luat nastere ideea pictorialului foto pentru horoscop cu cele 12 zodii infatisate de redactorii Kudika.

Ce-i drept, pentru ca a tunat si ne-a adunat, zodiile se repetau si nu ieseau la numaratoare motiv pentru care am batut la usile altor birouri ca sa le convingem pe colegele de la vanzari si programare sa ni se alature. Cel mai bun argument in favoarea noastra a fost doza de rasfat pe care le-am promis-o fetelor de la alte etaje cu ajutorul Top Line. Toate avem nevoie din cand in cand de cateva momente de rasfat iar cand acestea sosesc intr-o zi de munca sunt cu atat mai pretioase. Asa se face ca redactia noastra s-a transformat din birou de redactori inspirati si seriosi intr-un salon de infrumusetare pentru redactori, manageri si web designeri rasfatati, inspirati si seriosi.

Stiam ca echipa Top Line este formata din experti care folosesc exclusiv produse de calitate si sunt inzestrati cu indemanare cat cuprinde si maini magice care scot la lumina zeita din tine. Fetele au adus cu ele un intreg arsenal al frumusetii, ultimele noutati in materie de produse profesionale menite sa scoata la iveala trasaturile si personalitatea fiecareia dintre noi, dar si a zodiei carei ii apartinem.

Au urmat o sedinta de make-up realizata de Iulia Filip (makeup artist), o sesiune de hairstyling by Gabriela Dima (Trainer National Joico & Moroccanoil) si un tratament regal pentru unghiute oferit de Iulia Osman, expert si trainer CND.

Am impartit biroul in cele 3 puncte cardinale ale starii de bine: coltul de hairstyling, coltul de make-up si coltul de manichiura si ne-am lasat pe mainile expertilor. Zambete, rasete, pudre, farduri, rujuri, fixative, wowww, hihi, ce bine iti sta, arati intr-un fel, ziua cu pricina a fost pe cat de minunata si de plina ne-am imaginat-o. Astfel, in birou intrau fetele Kudika si ieseau cele 12 semne ale zodiacului.

Daca aveam vreun dubiu ca aparatul de fotografiat nu este cel mai bun prieten al nostru si nu stie sa faca complimente, Ovidiu, fotograful nostru, ne-a demonstrat contrariul. Cu un look nou, special, ne-am simtit in largul nostru in cadrul sedintei foto. Rezultatele pot fi vazute in fiecare zi in pagina de horoscop unde in loc de poze impersonale cu semnele astrale va asteapta fetele Kudika deghizate cu ajutorul Top Line in cele 12 zodii.

Dar acum va lasam pe voi sa vedeti ce a iesit si sa ne spuneti carei zodii ii apartineti. V-am pregatit de asemenea si un concurs pe facebook prin care va oferim ca premiu un set de produse Moroccanoil destinate rasfatului suprem al parului, ce consta in: Tratament Moroccanoil, Dry Shampoo, Dry Texture Spray si Beach Wave Mousse. Pentru a te inscrie in concurs trebuie doar sa dai like paginii oficiale Facebook Kudika si sa comentezi la postarea concursului printr-un raspuns la intrebarea: “Tu ce zodie esti?”. Afla mai multe informatii despre participare in pagina oficiala Facebook Kudika. Succes :-)