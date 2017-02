Corporatist pasionat de exceluri pe timp de zi, astrolog pierdut in stele by night. Peste cu ascendent in Varsator si Marte in Berbec. Pentru a-mi pastra apretul jobului de zi aleg sa va citesc [ ]

Anul 2017 nu incepe cu schimbari bruste sau surprize majore pentru Scorpioni insa pana la finalul anului vor constata ca au trait o perioada foarte plina. Lucrurile bune vor veni in cascada peste ei in special in ultima luna de toamna a anului atunci cand Jupiter se va muta in zodia lor. Datoria Marelui Benefic, Scorpionii vor avea sansa sa isi gaseasca marea dragoste sau sa se echilibreze emotional si financiar. Cei pe care nu ii loveste dragostea in moalele capului pana la sfarsitul anului nu au motive sa isi faca griji pentru ca Jupiter va ramane in zodia lor si ii va rasplati din plin pana in noiembrie 2018.

Horoscop 2017 Scorpion

Datorita influentelor exercitate de Neptun si de Marte in sectorul dragostei, relatiile stabile si sanatoase ale Scorpionilor vor traversa un an de-a dreptul infloritor in care legaturile emotionale dintre parteneri vor fi mai stranse ca oricand. Pasiunea nu va lipsi din cuplu insa in acelasi timp, naravasul Marte poate isca discutii in contradictoriu care trebuie gestionate cu calm si sinceritate.