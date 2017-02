Corporatist pasionat de exceluri pe timp de zi, astrolog pierdut in stele by night. Peste cu ascendent in Varsator si Marte in Berbec. Pentru a-mi pastra apretul jobului de zi aleg sa va citesc [ ]

Te-ai nascut intr-o zi de 11 la ora 11, locuiesti la apartamentul cu numarul 111, te uiti la ceas la 1.11 sau iti tot iese in cale acest numar cu diverse ocazii, cand nici nu te-astepti? Esti o persoana norocoasa, cu inzestrari deosebite, conform numerologiei. Nu trece cu vederea micile semne, in viata nimic nu e intamplator!

Numerologie: semnificatia numarului karmic 111

Nu toate cifrele rotunde sau duble au semnificatii pozitive sau benefice. Insa 11 si toate derivatele sale sunt numere de bun augur. Ba despre 111 se spune chiar ca este una din cele mai puternice combinatii din numerologie, intrucat pune alaturi cifra universala 1 cu numarul karmic 11, asociat misterului si spiritualitatii. Un numar divin, angelic, care te inspira si te calauzeste pe drumul cunoasterii de sine, al evolutiei interioare, te ajuta sa-ti descoperi puterea intuitiei si-ti da putere sa te lasi condusa de ea in momentele oportune. Creste energia, creativitatea, originalitatea, capacitatea de a te face remarcat in multime. Multi sunt de parere ca numarul 111 intalnit in drumul vietii e un mesaj transmis din astral, providential, direct de la ingerul tau pazitor. Inseamna ca te asteapta evenimente mistice, profunde, care-ti vor marca viata.

Creste-i energia!

Nici chiar un numar pozitiv prin excelenta, cum este 111, nu te poate ghida si proteja daca nu-l primesti cu mintea limpede si cu inima deschisa. El te va ajuta sa-ti gasesti calea, sa-ti depasesti limitele, sa invingi constrangerile, sa-ti implinesti dorintele si aspiratiile numai daca-l intampini cu ganduri pozitive si disponibilitate catre misiunea spirituala care ti s-a pregatit. Daca esti zambitoare, cu o atitudine optimista si faci afirmatii care sa-ti exprime dorintele rodnice si benefice, sufletul tau isi va gasi linistea. Nu uita, evolutia eului e un proces continuu ce se petrece in fiecare zi, cu fiecare gand, cu fiecare vorba frumoasa pe care o spui, cu fiecare fapta buna pe care o faci.

Numarul 111 asta iti transmite: de la ganduri la fapte nu e decat un pas. In clipa cand 111 iti apare in fata ochilor, Universul iti ofera sansa de a-ti transforma gandurile in realitate, asemeni unui instantaneu care prinde viata, tocmai de aceea e important sa vizualizezi intotdeauna ce-ti doresti, nu si ceea ce nu-ti doresti! Gandeste pozitiv si vei atrage in viata ta evenimente pozitive. Obisnuieste-te sa pui accentul pe dorinte si aspiratii, nu pe temeri si angoase, astfel mintea si sufletul tau vor deveni oaze de liniste!