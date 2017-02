Corporatist pasionat de exceluri pe timp de zi, astrolog pierdut in stele by night. Peste cu ascendent in Varsator si Marte in Berbec. Pentru a-mi pastra apretul jobului de zi aleg sa va citesc [ ]

„Luna plina nu nazuieste sa inlocuiasca soarele, ci doar sa ne lumineze cat de cat noptile“, filosofa pe vremuri Friedrich Nietzsche cu privire la astrul nocturn. In februarie, acest eveniment lunar se petrece pe data de 11 si nu oricum, ci insotit de o eclipsa prin penumbra in Leu. Mai putina lumina in noapte, mai multe influente benefice pe timp de zi.

Foto: Igor Zh., Shutterstock

Fascinatia lunii pline a existat din vremuri stravechi. Cu atat mai mult eclipsele (simbolizand puterea lunei plina potentata si amplificata) erau considerate evenimente majore, stranii, periculoase, propice pentru magie, vrajitorii, vazute ca semn rau, al maniei zeilor, aducatoare de nenorociri, cutremure, foamete, inundatii si alte dezastre naturale.

Astazi, se stie ca luna plina, ca si eclipsele, sunt menite sa atraga atentia nu doar exterior, prin spectacolul pe care il produc, ci mai ales la nivel interior, manifestandu-se in vietile noastre prin efecte notabile in special la nivelul relatiilor de tot felul, de dragoste, de prietenie, de afaceri.

Prilej nesperat de calm si impacare

O eclipsa cum este aceasta pe care o traim acum ne face mai sensibili, dar nu in sensul rau. Practic, simtim totul mai profund si tocmai de aceea e timpul potrivit sa ne bazam pe instincte - sunt puternice si ne ghideaza catre cele mai bune decizii. Descoperim vulnerabilitatile personale, punctele slabe ale relatiilor noastre si gasim mai usor, cu rabdare, solutii ca sa redobandim armonia. Ne impacam cu noi, cu gandurile noastre, cu ceilalti, apele tulburate se linistesc. Vechile relatii sunt readuse la viata, iar cele aflate la inceput de drum se consolideaza nesperat. Plus ca-ti ies in cale persoane pe care ti se pare ca le cunosti de cand te stii sii cu care legi amicitii foarte usor.

Punct si de la capat

In mod particular, eclipsa care domina weekendul e motiv de optimism si de voie buna, influentand benefic tot intervalul care-i urmeaza. Am putea spune ca e o sansa unica de a restarta acele aspecte ale vietii care nu ne-au mers bine in ultimele luni. Se impune sa analizezi cu maturitate ceea ce traiesti si simti, pentru ca tumultul evenimentelor pe care pana de curand nu le puteai controla sa se domoleasca. O sa-ti doresti sa te eliberezi de poverile care te apasa, de sarcinile care ti-au fost puse in carca fara voia ta si care nu-ti dau voie de ceva vreme sa te bucuri de viata, de lucrurile care iti fac placere cu adevarat. Nevoia de evadare, de independenta e la cote maxime, mai ales pentru aceia dintre noi care pana acum au tacut si au suportat, fara sa ia atitudine.

Fericiti sunt cei care calatoresc

Daca ai concediul programat in perioada asta sau macar vreun city break de ziua indragostitilor ori o iesire de orice fel in afara tarii, fie ea si o delegatie in interes de serviciu, e bine sa stii: calatoriile sunt foarte bine aspectate si norocoase, dragastoase si voioase. Te pot ajuta sa-ti imbogatesti orizonturile, sa evoluezi spiritual, sa cunosti oameni care te vor influenta pe termen lung. E de bine si daca pleci pe undeva pentru un curs ori o specializare sau cu gandul la un castig financiar.

Exista si riscuri

Supradoza de energie pe care ne-o ofera planetele in februarie se poate manifesta si mai putin placut, in functie de arta astrala a fiecaruia. Putem fi tentati sa ne folosim de statut, de putere pentru a ne impune vointa in detrimentul altora. Ne poate lipsi empatia si toleranta. Putem crea dezordine, conflicte, haos daca ne lasam dominati de dorinta de a demonstra cu orice pret ca avem dreptate noi si nu altii. Insa eclipsa ne insufla calm si ne ajuta sa ne potolim orgoliul. E timpul sa fim intelegatori, sa uitam de ranchiuna si sa facem totul pentru liniste, pace si evolutie spirituala.

Foto prima pagina: solarsevern, Shutterstock