Sa gasesti persoana potrivita pentru tine pare tot mai dificil. Oamenii au asteptari nerealiste de la ce inseamna o relatie, de la partenerul de cuplu, iar cand au senzatia ca aceste asteptari le-au fost inselate, nu stau pe ganduri si rup relatia. Iar in cazul zodiilor de mai jos, lucrurile se complica din cauza firii lor fie prea posesive, fie prea nestatornice. Daca te afli intr-o relatie cu unul dintre ei, singura sansa este sa le citesti horoscopul saptamanal, astfel incat sa stii cum sa te porti cu ei, de la o saptamana la alta.

Berbecii sunt gelosi, posesivi si se plictisesc repede de partenerul de cuplu. Ei sunt cei pentru care micile defecte pe care le adorau la partener se transforma repede in lucruri pe care nu le suporta. Nu se tem de certuri si isi pot epuiza persoana iubita cu discutii interminabile despre problemele pe care berbecul crede ca le are in relatie. De asemenea, le place foarte mult joaca de-a soarecele si pisica si pun adeseori in scena adevarate jocuri psihologice pentru partener, din dorinta de a mentine vie pasiunea. Insa nu orice persoana poate tine pasul cu schimbatorul berbec, asa ca multi vor iesi din relatie epuizati si cu sentimentul ca trebuie sa se fereasca de persoanele impulsive pe viitor.

Leii au probleme in dragoste pentru ca le plac situatiile dramatice si traiesc pentru atentia de care au parte atunci cand apare un conflict cu partenerul de cuplu. O relatie care merge bine si in care lucrurile sunt simple li se pare prea plictisitoare. Ei au mereu nevoie de pasiune si artificii, pentru ca asa au sentimentul ca traiesc cu adevarat. Leii isi doresc ca partenerul sa ii puna pe un piedestal, sa ii adore si sa le intampine orice nevoie. Si pentru ca sunt obisnuiti sa domine in relatie si sa detina intotdeauna controlul, le este greu sa isi gaseasca pe cineva care sa le accepte toate toanele si sa lase de la ei pentru ca relatia sa mearga.

sunt cei mai razbunatori si neiertatori din tot zodiacul. Sunt extrem de pasionali, dar odata cu pasiunea apar gelozia si posesivitatea. Scorpionul uraste ca partenerul de cuplu sa ii ascunda lucruri si va descoperi toate secretele persoanei iubite, fara sa tina cont de dreptul acesteia la intimitate. In momentul in care i-ai gresit cu ceva unui scorpion, el va avea grija sa iti plateasca inzecit si chiar daca reuseste sa treaca peste ce ai facut, nu va uita niciodata. Pentru un scorpion, iubirea inseamna ca partenerul sa se daruiasca total lor, dar ei sunt rareori dispusi sa faca acelasi lucru pentru persoana iubita, iar de aici apar toate problemele in relatiile lor. Odata incheiata relatia insa, scorpionul va dezvolta o obsesie pentru fostului partener si se va gandi ani de zile la persoana cu care au fost, chiar daca nu s-au mai vazut cu ea de foarte mult timp.

Sagetatorii au o problema cu angajamentele pe termen lung si sunt cunoscuti pentru usurinta cu care sar dintr-o relatie in alta. Se plictisesc repede, iar criteriile dupa care isi aleg partenerul de cuplu pot fi destul de superficiale. Ei au nevoie de o persoana cu simt de aventura, care sa ii surprinda neincetat si sa le mentina treaz interesul. De obicei, ei se sperie cand simt ca relatia devine serioasa si incearca sa se retraga in mod brutal. Sagetatorii sunt cei care incheie relatii prin mesaje sau disparand pur si simplu, pentru ca incearca sa evite certurile si conflictele cu orice pret.

Taurii se indragostesc foarte greu pentru ca sunt extrem de duri in criticile la adresa partenerului si gasesc mereu motive pentru a pune punct unei relatii. Cu toate acestea, ei au impresia ca se protejeaza pe ei insisi si ca asteapta sa intalneasca persoana potrivita, fara sa isi dea seama ca asteptarile lor ar putea fi complet nerealiste. La fel ca scorpionii, si taurii sunt destul de neiertatori, insa ei nu se razbuna, ci isi parasesc partenerul fara prea multe explicatii si discutii.

