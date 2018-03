Din 22 martie, Mercur a intrat din in mers retrograd pentru prima data in 2018 si o va tine astfel pana la jumatatea lunii aprilie. Astrologii spun ca, in aceasta perioada, este bine sa nu semnezi contracte sau sa iei decizii majore. Iata la ce altceva sa te mai astepti.

Ce efecte are Mercur retrograd

foto: CooiCo, Shutterstock

1. Nimic nu se intampla asa cum este planificat

Adopta o atitudine flexibila si deschisa pentru ca pot aparea incurcaturi. De la zboruri intarziate si alarma telefonului pe care nu o auzi int-o dimineata, la petreceri aparent calme care se transforma intr-o catasatrofa. Planata Mercur se distreaza agitand apele atuncu cand este in miscare retrograda. Insa, la urma urmei, unde mai este distractia atunci cand totul se intampla exact asa cum iti planifici.

2. Limba iti este sloboda

Atunci Mercur este retrograd in Berbec, sunt sanse mari sa spui ce gandesti fara sa ... gandesti. Ba chiar sa faci glume pe seama cravatei oribile a sefului tau. Hopa! Asa ca incearca sa gandesti de o mie de ori si sa vorbesti doar o data. Ceea ce poate suna extraordinar in mintea ta poate suna exact pe dos atunci cand deschizi gura. De asemenea, te poti simi tentata sa faci anumite promisiuni pe care cu siguranta nu le vei putea tine. Este important sa-i ierti pe ceilalti pentru neintelegerile cauzate si sa-ti ceri scuze cand tu esti cea care gresete.

3. Persoane din trecutul tau isi fac aparitia pe nepusa masa

Oameni din trecutul tau isi vor face aparitia. Fie ca ii trimiti un mesaj fostului dupa o seara de distractie cu fetele sau un prieten din copilarie revine in oras dupa ani de zile, probabil ca te vei gasi in unele situatii sociale deosebit de ciudate. Desi in unele situatii poate fi neplacut, aceasta este o oportunitate de a incheia definitiv ceea ce trebuie incheiat si de a capata raspunsuri la anumite intrebari arzatoare. Poate ca ii vei da cuiva o a doua sansa sau poate ca vei simti ca este momentul sa mergi mai departe.

Foto prima pagina: agsandrew, Shutterstock