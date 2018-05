Conform principiilor feng shui, pozitionarea diverselor obiecte in camera de zi, la birou sau in dormitor poate bloca sau chema energiile pozitive, aducandu-ti noroc sau ghinion pe anumite planuri. Acelasi obiect poate avea semnificatii faste sau nefaste in functie de unghiul in care este asezat. Pare complicat, nu-i asa? Ei bine, aici intervine numarul Kua. Acesta iti indica directiile feng shui norocoase pentru tine.

Cum se calculeaza numarul Kua?

Numarul Kua se calculeaza simplu, in functie de anul nasterii si sexul fiecarei persoane. Afla-l in cele ce urmeaza, apoi iti va fi din ce in ce mai simplu sa atragi vibratii benefice cu ajutorul obiectelor feng shui.

Pentru femei

Pasul 1

Aduna ultimele doua cifre ale anului tau de nastere, astfel incat sa obtii o singura cifra. De exemplu, daca te-ai nascut in 1981, este vorba de 8+1, deci 9.

Pasul 2

Aduna cifra obtinuta mai devreme cu 5 si, in acelasi mod, redu rezultatul la o singura cifra. Daca cifra obtinuta anterior este 9, vei avea 9+5=14, apoi 4+1=5. Numarul tau Kua este 5.

Exceptia: Daca te-ai nascut dupa anul 2000, aduna 6 in loc de 5, in rest procedeaza similar. De exemplu, daca te-ai nascut in anul 2001, numarul tau Kua este 6+1=7.

Pentru barbati

Pasul 1 este similar cu metoda de calcul pentru femei – aduni ultimele doua cifre ale anului tau de nastere si le reduci la o singura cifra. De exemplu, daca te-ai nascut in 1976, este vorba de 7+6=13, apoi 1+3=4, deci obtii cifra 4.

Pasul 2

Scazi cifra obtinuta anterior din numarul 10.

Daca ai obtinut 4, ca in exemplul de mai sus, rezulta ca numarul tau Kua este 6 (10-4=6).

Exceptia: daca te-ai nascut dupa anul 2000, trebuie sa scazi cifra obtinuta la pasul 1 din cifra 9 pentru a obtine numarul Kua. De exemplu, daca te-ai nascut in 2001, numarul tau Kua este 8 (9-1=8).

Gaseste locul!

Acum ca ti-ai aflat numarul Kua, iti va fi usor sa pozitionezi obiectele din spatiile in care obisnuiesti sa petreci mult timp zilnic, astfel incat sa atragi energia cea mai potrivita nevoilor tale personale, materiale sau emotionale. Nu ai nevoie decat de o busola, ca sa stabilesti corect punctele cardinale din casa ori de la birou (sau, mai simplu, urmareste unde rasare si unde asfinteste Soarele – intotdeauna, Soarele rasare la Est si apune la Vest).

Daca esti femeie

Numarul 1

Bani si cariera – Sud-Est

Sanatate - Est

Dragoste si relatii - Sud

Numarul 2

Bani si cariera – Nord-Est

Sanatate - Vest

Dragoste si relatii - Nord-Vest

Numarul 3

Bani si cariera – Sud

Sanatate - Nord

Dragoste si relatii -Sud-Est

Numarul 4

Bani si cariera – Nord

Sanatate - Sus

Dragoste si relatii - Est

Numarul 5

Bani si cariera – Sud-Vest

Sanatate - Nord-Vest

Dragoste si relatii – Vest

Daca esti barbat

Numarul 6

Bani si cariera – Vest

Sanatate - Nord-Est

Dragoste si relatii - Sud-Vest

Numarul 7

Bani si cariera – Nord-Vest

Sanatate - Sud-Vest

Dragoste si relatii - Nord-Est

Numarul 8

Bani si cariera – Sud-Vest

Sanatate - Nord-Vest

Dragoste si relatii - Vest

Numarul 9

Bani si cariera – Est

Sanatate - Sud-Est

Dragoste si relatii - Nord

Ce-i de facut cu numarul Kua

Acum ca ai gasit coltisorul tau norocos pentru domeniul pe care vrei sa-l imbunatatesti, amenajeaza-l conform principiilor feng-shui. Iata cateva exemple:

Daca vrei sa-ti revigorezi relatia actuala sau sa-ti intalnesti sufletul pereche, amenajeaza un mic altar al iubirii in dormitorul tau, in locul indicat de numarul tau Kua, asezand acolo o statueta simbolizand rate mandarine sau o pereche de turturele, o poza inramata cu tine si iubitul tau, o vaza cu trandafiri rosii, lumanarele parfumate.

Daca vrei sa-ti imbunatatesti starea de sanatate, asaza in coltisorul aferent un bambus, o statueta cu o broasca testoasa, simbolul longevitatii sau statueta Wo Lou, fruct asemanator unui dovleac, despre care se spune ca tine departe bolile si energiile negative.

Daca vrei sa-ti imbunatatesti castigurile financiare sau sa avansezi in cariera, ai grija ca in coltisorul corespunzator de la biroul de lucru sa pozitionezi un copacel cu crengute din ametist, o broasca testoasa cu ban in gura sau un cocos de aur. E bine, de asemenea, sa ai mereu un vas cu apa proaspata pe birou, pentru a capta negativitatea si a-ti spori creativitatea.