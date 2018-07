foto: Tanya Shatseva, Shutterstock

Fenomenele astrologice si cele astronomice sunt extrem de complexe, greu de patruns fara o pregatire speciala si interpretabile in nenumarate moduri. Totusi, cateva mici secrete merita cunoscute indiferent ca esti pasionata de stiinta astrelor sau novice in tainele ei. Ele te ghideaza si te ajuta sa iei cele mai bune decizii.

Secrete astrologice care iti pot schimba viata

1. Ia totul de la capat la Luna Noua

Cand Luna incepe un nou ciclu, poti incepe si tu o noua viata. Proiectele noi pot fi demarate cu succes acum, iar chestiunile neterminate isi pot gasi, in sfarsit, o rezolvare. E un moment bun sa-ti faci planuri, calcule si sa actionezi cu curaj. Tot acum scapi de obiceiurile proaste si le inlocuiesti cu altele bune. Daca vrei sa renunti la fumat, sa incepi o noua dieta, sa-ti faci abonament la sala, cauta Luna noua in calendar si da chiar atunci startul calatoriei catre schimbare.

2. Schimba-ti coafura la Luna Plina

Daca iti tai parul chiar inainte de Luna Plina, el se regenereaza si creste mai repede, mai des si mai viguros. Unii stilisti sunt de parere ca este si mai putin rebel, si mai usor de coafat in faza de crestere a Lunii.

foto: MadPhotosPI, Shutterstock

3. Nu face achizitii majore cand e Mercur retrograd

In perioadele de retrogradare ale planetei Mercur, este precaut sa fii extrem de rezervata in toate aspectele vietii. Este afectata comunicarea, poti fi gresit inteleasa, apar tensiuni si rupturi din nimic. Tocmai de aceea, astrologii nu recomanda sa semnezi contracte, sa demarezi afaceri, sa pleci in calatorii sau sa cumperi o locuinta, o masina sau alte obiecte de valoare intr-un astfel de context astral, pentru a evita incurcaturile, neintelegerile si esecurile.

4. O data la 12 ani, asteapta-te la evenimente importante

Cand planeta Jupiter, Marele Benefic, poposeste pe harta ta astrala exact in aceeasi pozitie in care se afla in momentul in care te-ai nascut, vei trai experiente memorabile. Acest eveniment de bun augur se intampla fiecaruia dintre noi o data la 12 ani si vine la pachet cu sanse rare. Fie ca e vorba de dragoste, cariera sau bani, merita sa profiti din plin de acest noroc. Cum afli data exacta? Din astrograma ta natala, cu ajorul unui astrolog.

5. Nu lua decizii cand e Eclipsa

Indiferent ca e vorba de o Eclipsa de Soare sau de Luna, nu e indicat sa-ti planifici evenimente importante in aceste zile, nici imediat inainte sau dupa ce s-au petrecut. Nu de alta, dar energiile astrale pot sta in calea obiectivelor tale, iar piedicile ivite acum nu sunt usor de trecut.

6. Martea si Sambata stai in banca ta

In aceste zile nu este recomandabil nici sa te casatoresti, nici sa-ti iei alte angajamente importante. Sunt zile in care poti intampina dificultati diverse, poti avea parte de reactii impulsive, de conflice.

foto: By Tithi Luadthong, Shutterstock

7. Cand vezi o stea cazatoare, pune-ti o dorinta

Ploaia de stele este de cand lumea si pamantul un fenomen fascinant. Desi pe vremuri se credea ca stelele cazatoare prevestesc dezastre sau moarte, in multe culturi ele sunt considerate aducatoare de noroc. Se spune ca doar persoanele merituoase au sansa de a vedea un astfel de spectacol ceresc, acesta fiind modul Universului de a-ti transmite ca e randul tau sa te bucuri de viata, de magie. Asadar, steaua cazatoare e un simbol al sperantei si renasterii, o binecuvantare.