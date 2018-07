foto: By Beth Swanson, Shutterstock

Doar cateva zile mai sunt pana la spectacolul ceresc pe care Luna ni-l ofera pe 27 iulie. Poate ca nu reusesti sa-l vezi cu ochii tai pe cer, totusi sa stii ca influenta eclipsei nu ocoleste pe nimeni. O vei simti mai ales pe plan emotional.

Abia a trecut eclipsa de Luna Noua in Rac din data de 13 iulie, ca pe 27 iulie se petrece o noua eclipsa, de data asta de Luna Plina, in zodia Varsatorului. Sirul eclipselor din 2018 se incheie pe 11 august, cu eclipsa de Luna Noua, in Leu. Ultima din acest an.

Revenind la eclipsa care urmeaza sa se intample, sa stii ca nu e un eveniment comun si nici banal, ba chiar foarte interesant, dar si destul de complicat.

Eclipsa din 27 iulie este speciala din mai multe puncte de vedere. Este o eclipsa totala, centrala, cum nu a mai avut loc alta din iunie 2011 pana acum. Mai mult, va fi cea mai lunga eclipsa totala de Luna din acest secol, cu o durata de 103 minute. La noi, maximul eclipsei se va vedea in toata splendoarea la ora 23.21, daca avem noroc de cer senin.

De ce Luna Sangerie?

Denumirea pare desprinsa din filmele SF, dar nu e nimic anormal in culoarea rosiatica mai sus amintita pe care o va capata Luna in noaptea eclipsei. In timpul eclipselor de Luna de acest fel, o parte din razele Soarelui care strabat atmosfera Pamantului sunt reflectate pe suprafata Lunii si astfel ea capata o nuanta de rosu intens, maro-rosiatic sau portocaliu.

Ce sa faci (si ce nu)

Luna Plina in general si eclipsele in special au legatura cu incheierea unui ciclu. Sunt momente in care, conform astrologilor, ne eliberam sau finalizam un proiect, un drum, un parteneriat, pentru a pasi spre alte porti deschise. Ne concentram atentia asupra sentimentelor, asupra relatiilor de iubire, asupra familiei si prietenilor. Lasam in urma experientele neplacute, le stergem cu buretele si o luam de la zero. Eclipsa se produce in zodia Varsatorului, dar in conjunctie cu Marte, ceea ce, vei vedea, ne impinge de la spate sa avem initiativa, sa luptam pentru sentimentele si valorile noastre, sa spunem cu hotarare ce ne deranjeaza si ce ne dorim, sa ne descatusam de constrangeri si de frustrari. Suntem incapatanati pana in panzele albe si nu cedam nimic, mai ales cand e vorba de lucrurile sau oamenii pe care ii iubim. Suntem hiperprotectori si sensibili, reactionam exagerat uneori, de dragul lor. Senzualitatea si dorintele plutesc in aer, insa nu intotdeauna pot fi satisfacute, ceea ce ne face agitati, agresivi.

Ce ai de facut este sa te odihnesti, sa te stapanesti, sa-ti acorzi timp de introspectie, sa procesezi lucrurile care te framanta pentru a vedea mai clar prezentul si viitorul. Si sa te gandesti de doua ori inainte sa actionezi.

foto: By muratart, Shutterstock

Un final de luna aglomerat

Luna Sangerie nu e singurul eveniment care ne influneteaza in aceasta perioada.

Pe 24 iulie Venus intra in opozitie cu Neptun, ceea ce ofera o sansa nesperata povestilor de iubire imposibile sau interzise. Lucrurile pot intra pe un fagas favorabil indragostitilor care pana de curand erau haituiti din toate partile. Este o perioada plina de provocari si dezicii, dar la finalul ei vom sti exact cum stam pe plan sentimental. Unii isi leaga destinele pentru totdeauna, altii isi spun adio. E bine sa dam dovada de intelegere si ingaduinta.

Pe 26 iulie Mercur isi incepe miscarea aparent retrograda, care ne face sa ne laudam cu lucruri mari, pe care nu avem neaparat intentia sau posibilitatea reala de a le pune in practica. E bine sa nu promitem si sa nu ne batem cu pumnul in piept daca oricum sunt sanse mari sa nu ne tinem de cuvant.