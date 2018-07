Unii uita sa manance cu orele, sunt mofturosi ca un copil mic si greu li se face pofta de vreun preperat culinar, altii sunt gurmanzi pur-sange, innebuniti dupa mirosul, gustul, textura mancarii, de care nu pot indeparta nici sub amenintarea cantarului. Iata cele 5 zodii pe care nu le-ar intrece nimeni intr-o competitie a pofticiosilor!

5 zodii care adora mancarea

Taur

Probabil nicio alta zodie nu se poate pune cu Taurul cand vine vorba de mancare. E in stare sa vorbeasca minute-n sir despre aroma si ingredientele unei retete, de parca ar fi cel mai iscusit bucatar. Desi e rational si cu picioarele pe Pamant, nu poate rezista ispitelor din farfurie. E drept ca, in general, are un program de masa bine pus la punct, nu sare peste mic dejun, pranz, cina si stie de la prima ora ce va manca la fiecare dintre cele trei mese. Are mare grija la calitate, problema e cantitatea! Taurii mananca mult din tot ce e bun. Pentru acesti nativi confortul e foarte important si, pur si simplu, nu se pot simti in largul lor daca masa nu le este bogata.

Leu

Adora, de-a dreptul, mancarurile rafinate, sofisticate. Poti manca in fata lui sendvisuri, chipsuri si ciocolata fara sa clipeasca, dar daca-i prezinti o portie de prosciutto, foie gras sau somon fume, e in stare sa manance pana crapa camasa pe el. Aspectul, forma de prezentare, modul de servire impecabil ii lasa pe Lei fara aparare. Chiar si banalul hamburger sau saorma fac toti banii daca le serveste la restaurant, frumos aranjate si preparate de un Chef, nu la colt de strada. Mancarurile pe baza de carne sunt slabiciunea lor numarul 1, iar daca pui alaturi si o bautura buna, i-ai cucerit!

Berbec

Daca esti Berbec, mananci mai ales de pofta si de nervi, nu pentru ca ti-e foame. Iti potolesti agitatia interioara (si esti agitata mai tot timpul) rontaind pe banda rulanta, fara sa-ti pese cat zahar contine o mancare, cata sare sau cata grasime. Viata e prea scurta ca sa numeri calorii! Dezavantajul e ca te tenteaza tot ce-i interzis, iar mesele tarzii, deserturile si mancatul pe fuga nu fac exceptie. Un Berbec nu va refuza niciodata o invitatie la pizza sau la cofetarie, pentru ca prefera sa greseasca si sa suporte consecintele decat sa ramana cu regretul ca a ratat o experienta savuroasa, fie ea si culinara.

Pesti

Se stie ca Pestii sunt o zodie sensibila. Cand ii coplesesc sentimentele contradictorii sau sunt un pic stresati, o mancare buna ii ajuta sa se simta mai bine instant. Daca vrei sa inveselesti un Peste, du-l la masa intr-un loc intim, poate la un restaurant cu specific pescaresc, thailandez, exotic, unde bucatarul sa fie expert. Desi nu spune nu nici unui desert de la o cafenea sau chiar unui porumb fiert cumparat din parc. In cazul Pestilor, dragostea chiar trece prin stomac, iar rasfatul culinar e o cale usoara de a-i impresiona, daca iti doresti asta. Cu pastele si cu dulciurile nu dai gres!

Rac



Cei mai multi Raci adora sa gateasca inca din copilarie. Prind din zbor o multime de trucuri culinare si ajung sa-si surprinda parintii, apoi prietenii, sotii si copiii cu o sumedenie de retete complicate, migaloase si irezistibile. Cand petreci atata timp in bucatarie, e imposibil sa nu mananci, nu-i asa?Din pura placere, de cele mai multe ori, desi Racii se indreapta catre frigider si pentru o doza de confort emotional, pe care o gasesc mai ales in mancarurile cremoase sau traditionale, care le trezesc amintiri placute. Cea mai mare provocare pentru un Rac este sa tina cura de slabire!