foto: By MILA Zed, Shutterstock

Optimista, sigura pe ea, hotarata, pasionala. Femeia Leu este pe val luna asta si nu doar acum, ci oricand vrea ea!

7 trasaturi prin care femeia Leu cucereste

Curajul ei nu are limite

Daca iti lasa cumva impresia, chiar pentru o clipa, ca e gingasa sau timida, mai gandeste-te. Este una dintre cele mai curajoase femei pe care le cunosti. E drept ca are o sensibilitate aparte, profunda, care se manifesta mai ales daca ii ranesti orgoliul, dar nu va lasa sa se vada asta.

Sa te joci cu o femeie Leu inseamna sa te joci cu focul: risti sa te prajesti. Sa nu uiti nicio clipa ca ai de-a face nu cu orice felina, ci cu regina lor.

Este directa

Unii o considera calitate, altii defect. Cert este ca femeia Leu spune lucrurilor pe nume, nu se ascunde in spatele aparentelor si nu se teme sa-si exprime parerea clar si raspicat. Daca nu te place, o sa stii din prima clipa, iar daca gresesti, nu te va lasa sa ghicesti, ci te va corecta imediat. Aluziile nu sunt pentru ea, indiferent cu cine are de-a face.

Intotdeauna detine controlul

Femeia Leu este cea care conduce. Masina, telecomanda, grupul de prieteni, tot. Ea hotareste la ce cursuri trebuie inscrisi copiii sau care-i destinatia perfecta pentru weekend. Chiar si cererea in casatorie s-ar putea sa vina de la ea, daca partenerul nu e destul de hotarat sau de rapid. E destul de orgolioasa incat sa nu accepte sa i se impuna nimic sau sa fie lasata sa astepte.

E seducatoare

Constienta de puterea de atractie pe care o are, adora sa seduca, dar nu orice barbat pe care l-a cucerit o si intereseaza cu adevarat. Nu ezita sa se retraga sau sa te respinga categoric inca inainte de primul sarut daca nu te ridici la nivelul asteptarilor ei. De cele mai multe ori, vrea doar sa-si demonstreze iar si iar si iar ca este irezistibila. In dormitor, nu are inhibitii. Ii place sa domine, dar si sa fie dominata. Macar in joaca.

foto: By Matva, Shutterstock

Are incredere in ea

Cel mai mult cheltuieste pentru frumusetea proprie. Este egoista, ar putea spune carcotasii, fiindca se pune intotdeauna pe primul plan. Isi cumpara cea mai spectaculoasa rochie de seara, foloseste cel mai fin parfum, isi comanda cel mai rafinat desert. Dar altfel nu s-ar simti bine in pielea ei.

Traieste pentru complimentele pe care le primeste, de aceea trebuie sa arate mereu impecabil. Si pentru ca isi cunoaste valoarea, apreciaza cadourile scumpe, cele romantice o lasa rece, daca nu e vorba de un weekend in doi in Dubai.

Nu accepta sa fie parasita

Doar ea poate face asta. Nu concepe sa nu aiba ultimul cuvant si, mai ales, o bulverseaza vestea ca cineva, oricine, ar putea renunta la ea. Nu se impaca usor cu acest gand, dar va pleca intotdeauna cu un aer de superioritate si indiferenta totala si cu convingerea ca ai pierdut cel mai bun lucru pe care l-ai avut vreodata.

Are simtul aventurii

Daca te temi de blazare, alaturi de ea n-o sa traiesti asa ceva. E genul de femeie care nu se va da in laturi de la a descoperi locuri si experiente noi, chiar daca exotice sau un pic riscante. Si genul de mama care, chiar si cu inima-n gat, tot isi va lasa copilul sa faca scufundari sau sa escaladeze cel mai inalt varf de munte, daca el isi doreste asta. Atent supravegheat, desigur.