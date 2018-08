Cand ceva poate sa mearga prost, va merge prost – viata unora pare sa fie ghidata, ironic, trist si frustrant, dupa aceasta lege. De ce se tin necazurile lant de zodia ta si cum faci sa rupi sirul ghinioanelor?

3 zodii ghinioniste

Rac – gandesti negativ

Racul este o zodie sensibila, emotiva, pesimista. Daca te simti mai mereu vulnerabila si esti convinsa ca vei suferi sau ca ti se va face o nedreptate, atragi exact astfel de intamplari in viata ta. Nu de putine ori iti ineci singura corabiile prin atitudinea negativista. In alta ordine de idei, trebuie sa inveti sa nu mai dai vina pe ghinion, pe ceasul rau si pisica neagra, ci si sa-ti asumi deciziile proaste. Pentru ca, daca unele lucruri nu depind catusi de putin de tine si se intampla intr-adevar inevitabil, altele sunt strict urmarea alegerilor pe care le faci. Sentimentala si usor impresionabila, te gandesti prea mult la ceilalti si prea putin la tine, iti neglijezi propriile nevoi si te sacrifici mai mereu, de unde o multime de frustrari si multa nefericire.

Solutia: gandeste pozitiv, pune-te pe primul loc si incearca sa nu repeti greselile care ti-au mai adus necazuri.

Scorpion – cauti substraturi

Chiar si cand totul pare sa le mearga bine, Scorpionii tot descopera pana la urma un lucru sau altul pe care sa-l intoarca pe toate partile, pana ii gasesc o hiba, pe care o amplifica la infinit. Posesivitatea, suspiciunile, nevoia de a detine controlul in permanenta asupra celorlalti te baga in cele mai multe necazuri. Orgoliul nu te lasa sa spui ce ai pe suflet, si de cele mai multe ori stii si tu ca motivele pentru care suferi sunt mai mult inchipuite decat reale. Iar cand nu te mai poti stapani, ai obiceiul sa faci reprosuri si sa pui in scena drame emotionale, de parca ai vrea sa le testezi celor dragi gradul de implicare sau de toleranta. Intr-un final, ajungi sa te framanti si mai mult si sa ii indepartezi tocmai pe cei pe care-i vrei aproape. O alta problema: ai senzatia ca toate relele ti se intampla tie, dar cele mai mult raman la stadiul de alarma-falsa.

Solutia: traieste clipa prezenta fara sa cauti nod in papura si nu mai incerca sa gasesti intelesuri ascunse pentru orice.

Fecioara – ai pretentii prea mari

Cu cat urmaresti un lucru cu mai multa incrancenare, cu atat mai greu il poti obtine. E nevoie de relaxare, de detasare si deschidere pentru a te putea bucura de ceea ce are Universul mai bun sa-ti ofere. Cum esti mereu nemultumita si critica, nu te poti astepta la o atitudine pozitiva din partea celorlalti. Ce oferi, asta primesti. Chiar daca n-ai intentii rele, uneori lasi impresia ca-ti doresti cu tot dinadinsul sa le faci altora viata grea, ceea ce ii face sa se retraga tiptil sau sa-ti raspunda cu aceeasi moneda. Apoi, te plangi ca nu iti merge bine. Alta sursa de suferinta e faptul ca muncesti enorm de mult ca sa-ti imbunatatesti pozitia profesionala si castigurile, ai ambitii mari, ceea ce te streseaza, te epuizeaza si nu-ti mai lasa timp sa bucuri de viata. In plus, eviti sa vorbesti despre ceea ce simti cu adevarat si astfel putini reusesc sa te cunoasca bine si sa te inteleaga.

Solutia: fii mai concilianta, mai relaxata si accepta ca nu trebuie sa gandeasca sau sa actioneze toti ca tine.