Fecioarele se gasesc, nu de putine ori, in topul celor mai cicalitoare si rautacioase zodii. S-au ales cu acest stigmat desi ele nu sunt atat de carcotase, cat dornice sa-i molipseasca si pe altii cu perfectionismul lor. In alta ordine de idei, iata cateva trasaturi care garanteaza succesul acestei zodii!

5 calitati care o fac pe femeia Fecioara extraordinara

Nimic nu-i distrage atentia

Unei Fecioare nu trebuie sa-i reamintesti niciodata cand este deadline-ul unui proiect, pentru ca ea il stie mai bine decat tine. Cand isi pune un lucru in minte, este foarte disciplinata si dedicata trup si suflet. Constiincioasa, se organizeaza excelent si nu-i place sa intarzie, sa fie asteptata sau apostrofata. Nu-i e usor, face eforturi mari, dar prefera sa nu doarma noptile doar ca sa fie cu toate la zi si la linie. Reuseste sa respecte nu doar termene limita, ci si reguli oricat de complicate - iata cateva atuuri rare, de trecut in cv.

Este meticuloasa

Fecioarele muncesc enorm. Si chiar daca obosesc, nu se lasa. Faptul ca are mai multe lucruri de facut nu inseamna ca le va face mai putin bine. Este o zodie perseverenta indiferent de dificultatea misiunii pe care o are de dus la bun sfarsit, nu e multumita pana cand nu se intampla toate intocmai cum si-a propus. Fecioara este atat de exigenta cu ea insasi, incat cu cat primeste o sarcina mai dificila, cu atat face din asta o lupta personala, din care iese mereu invingatoare. Iar cu asa o atitudine, e aproape imposibil sa treci neobservat.

Ordonata

O Fecioara stie precis unde se afla fiecare document, are o mapa speciala pentru orice contract, ba chiar e foarte posibil sa pastreze undeva toate chitantele de plata a facturilor, ca sa aiba dovada, pentru orice eventualitate. Nici dupa o noapte nedormita nu va pleca la serviciu cu fusta sifonata si nici nu va lasa vasele nespalatate pentru a doua zi dupa o petrecere care a durat pana-n miez de noapte. Si din acest motiv este atat de critica si greu de multumit: se asteapta ca toti ceilalti sa fie la fel de tipicari ca ea, la fel de ambitiosi, de atenti, de perseverenti.

Foarte practica

O Fecioara are prioritati bine stabilite. Este una dintre cele mai chibzuite zodii. Daca trebuie sa puna bani deoparte pentru un implant dentar, nu-i va cheltui nici pe un city break la oferta in orasul visurilor ei, nici pe rochia 60% redusa la care viseaza de-o viata. Zodie de Pamant, este foarte rationala si se orienteaza inainte de orice spre lucrurile necesare confortului material, spre siguranta financiara si abia apoi isi face alte mofturi sau mici pofte. Daca ar castiga la Loto, banii le-ar ajunge si nepotilor.

De incredere

Ce ii incredintezi Fecioarei, este in siguranta. Indiferent ca e vorba de un proiect important la serviciu sau de o suma de bani pe care s-o tina bine pana cand ai nevoie de ea, Fecioara nu te va lasa balta. E un om de cuvant si se intampla rar sa dezamageasca pe cineva. Lipsa corectitudinii si delasarea nu caracterizeaza aces semn zodiacal care are de obicei prieteni foarte putini, dar foarte buni, gata sa-i sara in ajutor la orice ora.