Se spune ca toti suntem facuti dupa chipul si asemanarea divinitatii. Fiecare om are in ochi o sclipire angelica si in suflet o farama de dumnezeire, fiecare este inzestrat in mod natural cu bunatate, iubire si credinta. Insa 4 dintre zodii au fost binecuvantate cu daruri care le transforma in prezente nepretuite aici, pe Pamant.

4 zodii care detin daruri speciale

Pesti – darul iubirii

Cu totii iubim ceva sau pe cineva din tot sufletul, cu toata fiinta. Insa iubirea de care sunt capabili cei nascuti in Pesti este diferita, este acea iubire crestina, neconditionata, care te face sa-ti pretuiesti aproapele ca pe tine insuti si sa-l ajuti, sa-l protejezi, sa-l intelegi. Poate cea mai empatica dintre zodii, Pestii pun deseori binele altora mai presus de al lor. Sunt gata oricand sa ajute, fara sa astepte nimic in schimb, in afara de fericirea din ochii celuilalt. Pentru ei, nu sunt importante nici recunostinta, nici laudele, ci doar multumirea ca nu au ramas indiferenti si ca si-au indeplinit menirea de... oameni. Datorita lor, umanitatea are o sansa in plus!

Balanta – darul intelepciunii

Dragostea de dreptate este una din trasaturile de apreciat ale acestei zodii caracterizate de o blandete si o piosenie aparte. Pentru Balanta, corectitudinea este lege, iar situatiile indoielnice sunt depistate si taxate imediat. Este un confesor excelent, aproape ca un duhovnic care nu judeca, ci ofera sfaturi, solutii, dezlegari, de parca ar fi trait in aceasta lume niste vieti in plus si ar avea toate raspunsurile pe tava, bine chibzuite. Este mediator, prieten, consilier, psiholog, profesor, o maestra a cuvintelor potrivite, care aduc alinare si speranta. Oamenii adora instinctiv sa-i asculte pe cei nascuti in zodia Balantei, datorita tactului si priceperii de care dau dovada.

Rac – darul iertarii

Model de sacrificiu, Racul isi jertfeste nu de putine ori propria liniste si fericire pentru a-i pune pe altii pe primul loc. Nu face niciodata economie de timp si de sentimente cand e vorba de oamenii dragi lui. Desi sunt foarte sensibili, sufera mult si plang usor, Racii iarta si cele mai mari nedreptati, ba chiar intorc si obrazul celalalt, daca simt ei ca mustrarea pe care o primesc e meritata. Doar ca sa nu piarda iubirea de care sunt dependenti, prefera sa-si calce pe suflet, sa te elibereze de vina si sa-ti dea o noua sansa. Chiar daca te iarta din toata inima, Racul nu va uita niciodata, insa, cum l-ai facut sa se simta intr-un moment sau altul, asa ca nu profita de toleranta lui.

Leu – darul tariei

Leii nu cedeaza in momentele grele, sunt puternici ca o stanca si ii motiveaza si pe altii cu curajul lor. Sufletisti si loiali, ei se impotrivesc lucrurilor in care nu cred si lupta cu toate fortele pentru iubire, pentru egalitate, pentru credinta lor. Asemeni profetilor de pe vremuri, Leii au stofa de lider, sunt convingatori, se fac placuti cu usurinta si sunt urmati cu convingere si mandrie de catre multi. Menirea lor este sa-si apere cu demnitate principiile, sa nu accepte compromisuri si sa ofere un model de urmat, modelul sinceritatii si al perseverentei. Integritatea, entuziasmul si statornicia ii scot pe Lei din multime si ii transforma in persoane alese.