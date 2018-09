Avem destule motive sa ne bucuram, fiindca, se stie, in fiecare an chinezesc trasaturile definitorii ale zodiei dominante sunt cele care ne ghideaza

Zodiac Cinezesc 2019: Ce te asteapta in Anul Mistretului

Bivol – Primesti raspunsuri la intrebari mai vechi si apar oportunitati extraordinare

11.02.1937 – 30.01.1938 (FOC), 29.01.1949 – 16.02.1950 (PAMANT), 15.02.1961 – 04.02.1962 (METAL), 03.02.1973 – 22.01.1974 (APA), 20.02.1985 – 08.02.1986 (LEMN), 08.02.1997 – 28.01.1998 (FOC), 27.01.2009 – 14.02.2010 (PAMANT)

Te asteapta un an bun si lin, fara suisuri sau coborasuri care sa-ti dea lumea peste cap. Nu e momentul marilor schimbari, totusi chestiunile aflate deja in plina desfasurare au o finalitate favorabila tie, fara sa depui eforturi supraomenesti pentru asta. Primesti raspunsuri la intrebari mai vechi si apar oportunitati care altadata s-au lasat asteptate. Acum, in anul Mistretului de Pamant, se pot vedea roadele muncii pe care ai depus-o in ultimele luni ale lui 2018, poate sub forma unei angajari, promovari sau a unei mariri de salariu la care tanjesti demult.

Cariera

Daca ai propria afacere, poti reusi sa o dezvolti, sa o faci profitabila, prin disciplina si perseverenta caracteristica tie, cu conditia sa ai grija cu cine te asociezi si sa fii atenta la detalii, chiar daca aparent sunt nesemnificative. Mai multa precautie nu strica in privinta vietii profesionale si personale. Pe de o parte cunosti oameni noi si iti faci prieteni interesanti, pe de alta poti pierde persoane cu state vechi in anturaj, pentru ca nu poti sau nu vrei sa treci peste o informatie care iese la iveala pe nepusa masa si contravine convingerilor tale. Poti descoperi astfel ca multi nu sunt ceea ce par a fi.

Pe plan financiar, vei vrea sa-ti investesti economiile in proiecte practice, cat se poate de utile, precum renovarea locuintei sau chiar achizionarea uneie noi, mai spatioase. Simti nevoia sa petreci mai mult timp in linistea caminului tau si sa ai parte de tot confortul.

Dragoste

In ce priveste dragostea, te poti bucura de ea din plin abia cand te decizi sa deschizi ochii si sa vezi in jurul tau fiecare ocazie subtila sau invitatie nerostita. Chiar daca esti singura si nu vrei o noua relatie, uita de perioadele in care ai preferat sa te refugiezi in munca si sa te inchizi in casa, mereu ocupata! Intalneste-te cu prietenii, iesi in oras, calatoreste, chiar si de una singura, distreaza-te! Revin in anturaj cunostinte vechi, cu care te intelegi excelent.Daca ai deja pe cineva in suflet, e bine sa lasi lucrurile sa descurga in ritmul lor, fara sa le fortezi sau sa le grabesti.

Lunile de care sa profiti la maximum: februarie, noiembrie, decembrie

Iepure – se anunta schimbari importante atat in viata profesionala cat si in dragoste

19.02.1939 – 07.02.1940 (PAMANT), 06.02.1951 – 26.01.1952 (METAL), 25.01.1963 – 12.02.1964 (APA), 11.02.1975 – 30.01.1976 (LEMN), 29.01.1987 – 16.02.1988 (FOC), 17.02.1999 – 15.02.2000 (PAMANT), 04.02.2011 – 22.01.2012 (METAL)

Anul Mistretului este un an prielnic, in care poti sa te autodepasesti, sa evoluezi, sa schimbi modul in care esti perceputa si recompensata. Vei reusi ceea ce incerci de cand te stii: sa dai uitarii sovaiala si teama, sa fii mai curajoasa, categorica si sa treci de la vorbe la fapte. Astfel, vei fi remarcata si luata in serios, pe toate planurile. Daca ai initiativa, daca spui cu voce tare ce gandesti, ce-ti doresti, ce obiective, ce ambitii ai, sunt sanse mari sa obtii acele lucruri: o marire de salariu, un proiect important, un post mai bun sau... mai mult ajutor la treburile casnice.

Cariera

Nu ezita sa-ti oferi cartea de vizita celor care vor sa ia legatura cu tine in vederea unei colaborari si nu te feri sa ceri pretul corect pentru munca ta. Chiar daca in acest moment nu te vezi schimbandu-ti jobul si chiar daca n-ai lua in veci o astfel de decizie fara motiv serios, totusi putina varietate pe plan profesional poate fi de bun augur. E foarte important sa te organizezi mai bine, sa aloci mai mult timp lucrurilor care conteaza cu adevarat si sa respecti termenele limita.

Dragoste

La inceput de primavara e in vizor viata sentimentala. Sunt sanse sa intalnesti un partener numai bun de pastrat sau sa duci relatia cu actualul iubit la urmatorul nivel, fie ca va logoditi, va casatoriti, va mutati impreuna sau faceti un copil (pe care il poti aduce pe lume chiar in anul Mistretului). Planurile de viitor suna bine! Excelent aspectat sentimental este si inceputul toamnei lui 2019. Pe tot parcursul anului in familie domneste o atmosfera plina de armonie si intelegere, iar daca au existat neintelegeri, acestea raman de domeniul trecutului.

Sanatate

In privinta sanatatii, nu exista alt risc in afara de acela de a te ingrasa cateva kilograme, caci esti relaxata, gatesti mai mult, iesi mai des in oras si te bucuri de mese bogate alaturi de familie si prieteni. Ar fi bine sa faci mai multa miscare si chiar sa te apuci de un sport pe care sa-l practici in mod regulat, daca tot iti rasfeti atat papilele gustative!

Lunile de care sa profiti la maximum: martie, iulie, octombrie, noiembrie