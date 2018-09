Din data de 5 februarie 2019 pana pe 25 ianuarie 2020 este randul Mistretului de Pamant sa ne influenteze. E un an in care ne relaxam mai mult si ne agitam mai putin, lasam lucrurile sa vina de la sine, nu le fortam, nu le grabim, suntem multumiti cu ceea ce avem.

Horoscop chinezesc 2019 pentru Dragon si Sarpe

Dragon - iesi la lumina, te incarci cu energie si vrei sa recuperezi timpul pierdut

03.02.1940 – 26.01.1941 (METAL), 27.01.1952 – 13.02.1953 (APA), 13.02.1964 – 01.02.1965 (LEMN), 31.01.1976 – 17.02.1977 (FOC), 17.02.1988 – 05.02.1989 (PAMANT), 06.02.2000 – 24.01.2001 (METAL), 23.01.2012 – 10.02.2013 (APA)

Desi in viata de zi cu zi nu exista o afinitate de invidiat intre cele doua zodii, pentru Dragon anul Mistretului are previziuni mult mai optimiste decat 2018. Ca o fiinta abia trezita din hibernare, iesi la lumina, te incarci cu energie si vrei sa recuperezi timpul pierdut. Cunosti oameni interesanti, accepti provocari, vrei sa-ti faci simtita prezenta intr-un mod placut, remarcabil. Lucrurile pe care le-ai scapat de sub control in trecut, acum se reasaza convenabil. Pacea si echilibrul sunt cele pe care trebuie sa le cauti pe parcursul lui 2019, dar cu firea ta vulcanica iti este greu sa le atingi si, mai ales, sa le pastrezi. Concentreaza-te asupra obiectivelor concrete, fara sa te lasi distras de la drumul tau!

Va trebui sa-ti stavilesti impulsivitatea, sa-ti stapanesti nevoia de a face lucruri iesite din comun, de a te impune cu orice pret. E un an in care trebuie sa-ti asumi mai degraba rolul de spectator, sa ai rabdare, sa-ti inveti lectiile. Mistretul te obliga sa fii rational si diplomat si te taxeaza daca procedezi altfel. Fii tacut, rezervat, educa-te sa accepti si parerile care nu coincid cu a ta. Trebuie sa inveti sa pastrezi pentru tine criticile si sa-ti domolesti orgoliul. Exerseaza empatia si compasiunea fata de cei din jur si daca reusesti sa fii intelegator, altruist, vei fi rasplatit din plin, vei castiga bunavointa, apreciere si laude.

Dragoste

Pe plan personal poti fi pus in fata unei alegeri: o veche iubire sau o noua pasiune, o casatorie sau o aventura interzisa? Daca esti singura, ai sansa de a intalni persoana care sa merita sa lasi totul in urma pentru ea, iar daca esti deja cu cineva, relatia se consolideaza. Chiar daca timpul e mereu prea putin, lasa-ti ragaz pentru activitati alaturi de familie, ele te ajuta sa te incarci energetic!

Cariera

Pe plan profesional preferi sa te bazezi in primul rand pe tine si astfel reusesti sa te redresezi si sa intri pe fagasul dorit. Poti demara unele parteneriate profitabile, care sa-ti deschida calea spre o sursa suplimentara de venit. In orice caz, se iveste oportunitatea de a gestiona o suma de bani frumusica, de care te folosesti din plin!

Lunile de care sa profiti la maximum: aprilie, august, septembrie, decembrie

Sarpe - te bucuri de vesti bune, de confirmari si rezultate bine-meritate

10.02.1929 – 29.01.1930 (PAMANT), 27.01.1941 – 14.02.1942 (METAL), 14.02.1953 – 02.02.1954 (APA), 02.02.1965 – 20.01.1966 (LEMN), 18.02.1977 – 06.02.1978 (FOC), 06.02.1989 – 26.01.1990 (PAMANT), 25.01.2001 – 12.02.2002 (METAL), 11.02.2013 – 31.01.2014 (APA)

Sarpele adora confortul, iar Mistretul i-l ofera, dar nu fara efort. Ai parte de un an indestulat, in care te bucuri de vesti bune, de confirmari si rezultate bine-meritate, dar toate vin in urma unui efort constant si nelipsit de piedici.

Cariera

Desi exista riscul sa-ti fie zadarnicite unele planuri, sa fii amanat sau refuzat, vei fi si tu surprins de usurinta cu care te adaptezi situatiilor neprevazute. Calculat si rezervat ca orice Sarpe veritabil, perseverenta si eficienta proverbiala iti aduc, intr-un final, reusite remarcabile pe plan profesional si financiar. Stii sa negociezi si sa castigi de partea ta exact persoanele de care ai nevoie pentru ascensiunea ta ulterioara, poti primi un post sau un proiect cu grad mare de responsabilitate. Insa recomandrea e sa nu te avanti, sa nu faci investitii cu grad mare de risc, ci mai degraba sa economisesti.

Este inevitabil sentimentul ca nu detii controlul, de unde si o stare permanenta de neliniste. Imprejurarile nu-ti lasa alta cale decat aceea de a-ti pastra calmul si echilibrul. Testul pe care trebuie sa-l treci in anul Dragonului este de a-ti mentine luciditatea chiar si in mijlocul unor evenimente care te iau prin surprindere. Stilul de viata poate suferi si el unele modificari, nu neaparat pentru ca trebuie din motive medicale, cat pentru ca te nemultumeste conditia ta fizica. Simti nevoia de mai multa miscare, dar ti-e greu sa te disciplinezi!

Dragoste

In privinta vietii sentimentale, nu stai excelent. Exista un risc important ca partenerul de viata sa se arate nemultumit, posesiv, gelos fara motiv, ceea ce te indeparteaza rapid. Trebuie sa eviti orice minciuna sau situatie ambigua care se pot intoarce impotriva ta. Doar pentru cuplurile excelent sudate, in care exista compatibilitate si implicare de ambele parti, sunt sanse de casatorie sau de planuri de viitor realizabile. Pui mare pret pe locul unde stai cu partenerul de cuplu, poti renova sau reamenaja. Nu e insa cel mai bun an pentru a aduce pe lume copii si trebuie sa fii extrem de precauta daca partenerul tau de cuplu este nascut in zodia Mistretului.

Lunile de care sa profiti la maximum: august 2019, septembrie 2019, ianuarie 2020