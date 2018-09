Oricine e norocos sa le aiba in preajma, fiindca veselia lor e molipsitoare!

3 cele mai amuzante zodii

Sagetator

In compania unui Sagetator, monotonia va fi ultima ta grija! Nu ia lucrurile in serios si adora sa se distreze, asa ca se amuza din orice si-ti transmite aceeasi stare. In orice experienta va gasi ceva haios, de la balta in care a parcat masina proaspat spalata, pana la dieta cu de toate, astfel ca te binedispune fara sa faca vreun efort. Sa ai un astfel de om aproape te ajuta sa fii mai relaxat si sa te bucuri din plin de fiecare clipa, fara sa te gandesti la micile imperfectiuni sau lipsuri.

Gemeni

Daca mergi cu un Geaman la un eveniment sobru si serios, reputatia ta e in pericol, caci nu e mare lucru sa spuna glume nici daca se afla la o inmormantare. Pur si simplu, tristetea si incrancenarea nu sunt pentru el. Stiu sa sa faca haz de necaz si, rade de propriile defecte si le desfiinteaza cu lejeritate pe ale altora. Daca ti s-a intins rimelul sau ti s-a rupt dresul, Geamanul ti-o va spune in asa fel ca nu-ti lasa nicio sansa sa te superi. Creativitatea si carisma Geamanului le depasesc si pe cele ale unui actor de comedie.

Balanta

Poate cea mai sociabila din zodiac, Balanta iubeste viata si oamenii deopotriva, iar unul dintre cele mai placute moduri de a se relaxa este umorul. Stie, pur si simplu, ce si cand sa spuna ca sa destinda atmosfera si sa-ti aduca un zambet pe chip. Iti transmite energia ei si se entuziasmeaza de fiecare chicotit pe care il starneste. Balanta nu se da in laturi de la nicio copilarie, chiar daca trebuie sa scoata limba de un cot, sa danseze in varful mesei sau sa cante ca o soprana ca sa-si faca prietenii sa rada copios.