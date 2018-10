Cand spui Balanta, te gandesti inainte de orice la echilibru si armonie. Al doilea gand poate fi legat de blandetea acestor nativi, de sufletul bun, de generozitate. Insa inainte de orice, Balanta este o zodie sociabila, prietenoasa si extrem de atragatoare.

Cum cucereste femeia Balanta

Pur si simplu placuta

Atuul Balantei este ca nu trebuie sa faca nimic special pentru a atrage atentia si simpatia celor pe care ii intalneste. E suficient SA FIE. Magnetismul si expresivitatea ei sunt naturale, nefortate, atrage chiar daca nu poarta cel mai scump parfum ori cel mai sofisticat machiaj. Cazi in mrejele ei fara sa stii cand ai ajuns sa o divinizezi si sa ti-o imaginezi alaturi pentru vesnicie, de parca ai cunoaste-o de-o viata.

Stie sa se poarte

Eleganta gesturilor, iscusimea vorbelor, tactul si diplomatia, simtul fin al umorului si modul in care stie sa faca haz de necaz sunt calitati care le asigura Balantelor o viata sociala plina de evenimente placute, deloc plictisitoare. Balanta stie ce si cand sa spuna astfel incat si cel mai stingher om sa se simta bine in compania ei. In general, se intelege bine cu toata lumea si e greu s-o dezamagesti atat de tare incat sa te evite.

Are bun gust

Tot ce e frumos si atragator i se potriveste Balantei. Venus, planeta care o guverneaza, o ajuta sa-si puna in evidenta calitatile si feminitatea. Infatisarea unei femei Balanta este memorabila, mai ales la evenimentele importante, cand ea isi propune sa impresioneze. Arata impecabil si gasesti la ea mereu un element care-ti ramane in minte pana la urmatoarea intalnire: o bijuterie, de o esarfa sau de un zambet.

Este usor abordabila

Asta e impresia pe care o lasa atat femeilor, cat si barbatilor. Pentru ca e deschisa, zambeste tot timpul, ii place sa vorbeasca mult si stie sa se distreze. Ai putea crede ca sunt superficiale, insa in realitate Balantele sunt foarte idealiste si selective. E drept, daca le atrage cineva, nu ezita sa-si traiasca intens povestea inca din prima zi. Sau noapte. Iar dragostea si erotismul de care sunt capabile te coplesesc.