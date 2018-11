Descoperita prin anul 1400, a castigat teren rapid, mai intai in Arabia, apoi si in alte zone de pe glob, datorita efectului ei revigorant.

Pentru ca avea nu doar o aroma intensa, ci si calitati energizante uimitoare, cafeaua era considerata de unii medicament sau afrodiziac, iar de altii, „bautura diavolului“, pentru ca dependenta si euforia pe care le crea nu putea fi, spuneau unii, lucru curat.

foto: By Vera Petruk, Shutterstock

Ghicitul in cafea: tentatia fructului oprit

Cunoscuta fiind nevoia oamenilor de a primi indrumare in deciziile lor si indicii despre norocul care le surade sau nu, n-a durat mult pana a aparut practica ghicitului viitorului in cafea.

Artele divinatorii sunt toate cele care ne mijlocesc accesul catre lumea supranaturala. Indiferent ca e vorba de chiromantie, de interpretarea viselor sau a cartilor de tarot, ele nu pot fi practicate de oricine, ci de oameni alesi, de ghizi spirituali care ne pot calauzi pasii, indrumandu-ne intr-o directie buna pentru noi. Astfel, magii sau preotii care citeau viitorul in stele au deprins si aceasta practica a interpretarii semnelor din zatul de cafea. O forma de divinatie la care, de-a lungul timpului, au apelat multe personalitati si chiar conducatori de state, dupa cum se povesteste.

Ghicitul in cafea nu se face la intamplare

Daca te gandesti sa-ti ghicesti de una singura, sau sa faci aceasta favoare unei prietene, e bine sa stii ca arta ghicitului in cafea este una complicata, care necesita mult studiu si multa pricepere, dar si darul intuitiei si al interpretarii. Semnele care se arata in zat sunt greu sau chiar imposibil de interpretat corect de un necunoscator.

Cum ghicesti in cafea

Cel caruia i se ghiceste trebuie sa fie prezent si sa participe activ.

Cafeaua trebuie fiarta (musai la ibric), bauta cat este inca fierbinte, apoi ceasca (neaparat de culoare alba) se acopera cu o farfurioara si, prin rotirea ei cu indemanare, zatul trebuie distribuit uniform pe peretii cestii. Ceasca se rastoarna cu susul in jos pe farfurioara si zatul este lasat sa se aseze, adica sa se usuce, dar nu complet.

Ceasca se imparte in sectiuni diferite. Unele corespund prezentului, altele trecutului sau viitorului, unele reprezinta viata sentimentala, altele norocul financiar, profesional sau sfera familiei. Ghicitorul iti poate cere sa-ti fixezi degetul mare in centrul canii sau intr-o alta sectiune, pentru ca urma pe o lasi in zat sa ofere noi indicii asupra starii tale sufletesti si asupra lucrurilor care urmeaza sa ti se intample in viitorul apropiat.

Simboluri nenumarate

Fiecare forma care se contureaza in zat are anumite semnificatii pe care, ca sa le deslusesti, ai nevoie de cunostinte precise si de experienta.

foto: By indigoloto, Shutterstock

Liniile pot indica drumuri, cercurile simbolizeaza banii, triunghiul anunta o schimbare importanta, calul inseamna petitor, sarpele tradare, trandafirul semnifica sanatate, florile armonie, o cruce poate anunta moartea cuiva, un triunghi poate sa arate un succes nesperat, dar numai un ghicitor cu experienta va sti sa le observe si sa le interpreteze, in functie de pozitionarea lor.

Mai mult, animalele, pasarile, oamenii sau formele geometrice care se arata in ceasca au semnificatii diferite in functie de modul in care sunt grupate, daca se afla aproape sau departe unele de altele.

Arta ghicitului in cafea este una fascinanta, care cu siguranta iti provoaca fiori pe sira spinarii.

Merita sa incerci acest lucru macar o data-n viata!