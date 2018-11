Calendaristic vorbind, Sagetatorul e starul zodiacului din 22 noiembrie pana pe 21 decembrie. Insa prea putin conteaza data la care ne aflam cand subiectul este aceasta zodie ambitioasa si norocoasa, care are sansa de a se afla sub lumina reflectoarelor indiferent de luna sau de zi. Daca esti Sagetator, te-ai nascut pentru a fi celebru!

Cercetatorii au ajuns la concluzia ca, dintre toate zodiile, Sagetatorii se afirma cel mai usor si cel mai repede, inca din tinerete. Nu sunt deloc inhibati si afiseaza o siguranta de sine de-a dreptul hipnotizanta, chiar din copilarie. Spontani, deschisi, actioneaza exact asa cum simt, cu o naturalete de invidiat, atitudine care se dovedeste mai mereu castigatoare. De-a lungul timpului, multi Sagetatori au devenit faimosi, atat datorita talentului, cat si frumusetii, inteligentei, dezinvolturii: Tina Turner, Christina Aguilera, Scarlett Johansson, Brad Pitt, Julianne Moore, Walt Disney, Steven Spielberg si lista de vedete care au in comun zodia Sagetatorului poate continua aproape la infinit. Cuvantul imposibil nu-si are locul in vocabularul lor. Iata si alte calitati ale acestei zodii-vedeta!

Calitati exceptionale ale celor din zodia Sagetator

Nu au teama

Sunt guvernati de Jupiter, Marele Benefic, o planeta care aduce oportunitati si protectie, sustinere si promovare din partea unor persoane providentiale, poate de aceea sunt acesti nativi mereu increzatori, plini de viata si de optimism. Elementul FOC specific zodiei ii ajuta sa profite la maximum de toate sansele pe care Jupiter le aduce in calea lor, astfel ca se implica fara sa clipeasca in proiecte de anvergura, fie ele profesionale sau personale. Par sa atraga norocul fara sa miste un deget, insa curajul de a face schimbari este cel care le aduce mereu noi oportunitati.

Sunt originali

Sagetatorii sunt persoane distinse, care ies din multime intr-un fel sau altul. Pot fi cele mai elegante si discrete persoane, sau cele mai expansive si entuziaste, cert este ca, in ambele cazuri, atrag atentia intr-un mod placut. Sagetatorii sunt independenti, dar si statornici, educati, dar si imaturi.

Un Sagetator nu se va simti niciodata bine intr-un loc in care trebuie sa urmeze reguli, tipare, sa faca aceleasi lucruri in fiecare zi. El are idei multe, este creativ si dornic sa iasa in evidenta, sa i se incredinteze proiecte importante. Nu conteaza atat de mult profesia, fiindca, medici, actori sau antrenori, Sagetatorii tot vor gasi o rampa de lansare. Pentru ca rutina nu aduce aproape niciodata intamplari iesite din comun, Sagetatorii sunt imprevizibili si sparg ritmul cat mai des.

Dau dovada de subtilitate

Ai spune ca tactul nu este punctul forte al zodiilor de foc, totusi, cand nu vor sa fie directi, Sagetatorii sunt in stare de o ironie atat de fina, incat reusesc sa transmita pe ocolite chiar si cele mai crunte adevaruri. Iar cand isi doresc sa afle ceva, nimic nu le sta in cale, atat de bine stapanesc arta iscodirii.