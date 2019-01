Literele alfabetelor runice erau sculptate pe diverse obiecte, urmand sa functioneze ca niste talismane, erau desenate in case, cu rolul de a proteja caminul de energii malefice, iar daca erau scrijelite pe sabii, aveau sa aduca victorie in lupta.

Runele, in numar de 24, erau, de asemenea, consultate precum un oracol pentru prezicerea viitorului. In cadrul unor metode de divinatie, runele erau imprastiate ca niste zaruri, se extragea una sau mai multe si erau atent interpretate, oferind raspunsuri sau indicii la intrebarea pe care o formulai, in functie de combinatiile, dar si de pozitiile in care se asezau, metodele de interpretare fiind diverse si complicate. Astfel, puteai ghici viitorul sau deslusi caracterul unei persoane. Fiecare runa are semnificatii aparte, anuntand liniste sau razboi, noroc sau amagire, castiguri, pierderi, bucurii, boli, vindecare.

Mannaz (sine)

Gebo (asociere)

Ansuz (insemnatate)

Othila (despartire)

Uruz (putere)

Perth (initiere)

Nauthiz (obligatie)

Inguz (fertilitate)

Eihwaz (miscare)

Algiz (ocrotire)

Fehu (avutie)

Wunjo (bucurie)

Jera (rod)

Kano (toleranta)

Tiwaz (onoare)

Berkana (crestere)

Ehwaz (aparare)

Laguz (devenire)

Hagalaz (opozitie)

Raidho (calatorie)

Thurisaz (evadare)

Dagaz (progres)

Isa (impas)

Sowelu (integritate)

Zodiile si runele

Fiecarui semn zodiacal ii corespund doua rune, dupa cum urmeaza.

Berbec - Fehu si Uruz

Fehu – energie si spirit competitiv, bogatie, prosperitate

Uruz – putere asupra celorlalti, libertate, forta interioara si exterioara

Traiesti clipa si te concentrezi asupra prezentului. Iti place sa fii pe primul loc si esti suficient de norocoasa incat sa reusesti asta. Razboinica din fire, lupti pentru ce-ti doresti, vitalitatea fiind una din trasaturile tale principale. Ai potential, esti foarte sincera, dar si cam certareata.

Taur - Thurisaz si Ansuz

Thurisaz – lupta, supravietuire, persistenta

Ansuz – zeitate, rugaciune, binecuvantare, bunastare

Cel mai mult iti doresti confort fizic si emotional. Vrei sa te impui, sa primesti recunostinta si pentru asta ajungi, uneori, sa faci excese. Adori tot ceea ce este estetic, frumos, luxos, valoros. Iti aduce bucurie adevarul si reusesti sa faci alegeri inspirate, care iti aduc multe castiguri.

Gemeni - Raidu si Kauna

Raidho – putere de intelegere

Kauna – analiza amanuntita, intelepciune

Te afli intr-o continua miscare. Nu esti fidela unui singur domeniu de activitate si poti schimba multe meserii de-a lungul vietii. Iti imbogatesti permanent cunostintele, citesti mult, esti foarte creativa si ingenioasa. Trebuie sa inveti sa iei lucrurile unul cate unul, cu rabdare.

Rac - Gebo si Wunjo

Gebo – schimb, daruri, generozitate

Wunjo - siguranta sentimentala, implinire, victorie, fericire

Iti faci adesea iluzii, nefiind indicat sa ai prea mare incredere in oameni. Esti o fire calda, careia ii place sa ofere mult, pana la sacrificiu, dar si sa primeasca. Nu poti trai fara atentie si dragoste. Familia si prietenii sunt cei care iti aduc bunastare si implinire.

Leu - Hagalaz si Nauthiz

Hagalaz – rolul public, intelegere, darnicie

Nauthiz – farmecul personal

Esti puternica, ai multi sustinatori, dar trebuie sa ai grija sa nu devii egoista. Este bine sa-i ajuti pe cei mai putini norocosi. Desi iti doresti sa fii mereu prima, trebuie sa inveti sa cedezi, sa imparti, sa-i tratezi pe ceilalti de la egal la egal si sa nu te gandesti numai la propriile tale orgolii si nevoi.

Fecioara - Isa si Jera

Isa – atitudine critica, neclintita

Jera – organizare si planificare amanuntita

Analizezi totul cu atentie si intelepciune. Inainte sa iei o decizie, te asiguri de corectitudinea ei. Uneori, este necesar sa fii mai flexibila, sa accepti schimbari de planuri, care se pot dovedi neasteptat de benefice. Munca ta este rasplatita si te bucuri de castiguri importante.

Balanta – Eihwaz si Perth

Eihwaz – armonia in relatia cu ceilalti

Perth – mandrie si ostentatie

Pentru tine sunt foarte importante relatiile sociale, care iti aduc liniste si armonie sufleteasca. Esti uneori misterioasa, melancolica si tacuta, alteori vesela, comunicativa si zambitoare. Cuceresti cu usurinta si lupti pentru principiile tale in orice conditii.

Scorpion - Algiz si Sowulo

Algiz - superioritate

Sowulo – rivalitate, agresivitate

Esti mereu in alerta si nu-ti scapa niciun amanunt. Esti protectoare, dar si posesiva, dominanta. Nu de putine ori, apare invidia, discordia, iar capriciile te domina usor. Cata vreme ai o atitudine corecta si dreapta, beneficiezi de noroc si binecuvantari. Ai nevoie de optimism si gandire pozitiva.

Sagetator - Tiwaz si Berkana

Tiwaz – statut social, dreptate, sacrificiu

Berkana – calcule si combinatii favorabile

Curajul si energia sunt calitatile tale definitorii. Esti o persoana onesta, cu principii solide. De-a lungul vietii parcurgi multe etape de evolutie intelectuala si emotionala, iti deschizi mintea si sufletul, dar iti pastrezi optimismul. Te ispitesc experientele si calatoriile inedite.

Capricorn - Ehwaz si Mannaz

Ehwaz – statut social, indeplinirea nevoilor de baza

Mannaz - reciprocitate, colaborare

Succesul tau se datoreaza eforturilor personale si timpului investit in ele. Realizezi multe de una singura, cu o usurinta de invidiat si gasesti intotdeauna rezolvari eficiente. Comunicarea este un element la care mai ai de lucrat. Uneori, este necesar sa ceri sfaturi si sa primesti ajutor.

Varsator - Laguz si Ingwaz

Laguz – expresivitate, creativitate, secretivitate

Ingwaz – independenta, dorinta de libertate

Ai o intuitie extraordinara si iei decizii excelente din pur instinct. Esti mereu fermecatoare si visatoare, uneori duplicitara. Trebuie sa interactionezi cat mai des cu oameni care sa te motiveze cu optimismul lor, astfel incat sa devii cea mai buna varianta a ta.

Pesti – Othala si Dagaz

Othala – visare

Dagaz – un nou inceput, comunicarea dintre Cer si Pamant, crestere, fericire