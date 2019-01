In privinta relatiilor de iubire, evenimentul care cantareste cel mai mult la inceput de 2019, pe langa cele doua eclipse, de Soare si de Luna, este intrarea planetei iubirii, Venus, in semnul Sagetatorului, la data de 7 ianuarie, alaturi de Jupiter. Aduce experiente spectaculoase si pasiuni fulgeratoare, manifestandu-se prin dorinta de a trai intens, de a ne face ordine in suflet si in viata. Libertatea si fericirea sunt miza lunii ianuarie, pentru care luptam cu ardoare, mobilizati de prezenta lui Marte in Berbec. E o perioada in care ne asteapta schimbari: relatiile de fatada, lipsite de speranta pentru viitor, se pot destrama, in vreme ce iubirile care ne aduc bucurie autentica se vor consolida. Fii tu insati, traieste din plin si mergi incotro te poarta inima!

Berbec

Ai multa energie si vrei sa se intample totul cat ai bate din palme, de aici o stare de nervozitate si irascibilitate ori de cate ori trebuie sa astepti. Partenerul de cuplu face tot ce poate ca sa tina pasul cu tine si-ti preia din responsabilitati, in special din cele financiare – apreciaza-i rabdarea si multumeste-i, in loc sa-l certi din te miri ce! E un moment prielnic pentru bilanturi in privinta vietii sentimentale si pentru un inceput cu dreptul. Pentru cei indragostiti, in jur de 6 ianuarie se ridica toate barierele din calea iubirii. Profita de clipele frumoase si nu uita ca graba strica tot! Este posibil, tot in prima luna din an, sa fii nevoita sa intervii in apararea unei persoane dragi.

Taur

Ti-e greu sa te aduni la inceput de 2019, dar te bucuri de sustinerea partenerului, emotional si material. Totusi, pentru unii Tauri se pot ivi situatii sentimentale dificile, conflictuale, in care li se cere cont cu privire la anumite greseli din trecut. Singura sau nu, cineva te poate invita intr-o calatorie neobisnuita – inainte sa alegi, cantareste bine ce simti si ce-ti doresti de la aceasta experienta. In ultima parte a lunii apar sanse de a-ti implini un vis mai vechi, legat de barbatul iubit, de locuinta voastra sau de familie. Nu te pierde cu firea si traieste momentul!

Gemeni

Incepi anul plutind pe norisori roz. Eclipsa din data de 6 iti deschide calea catre resurse sufletesti nebanuite si te ajuta sa consolidezi relatiile care conteaza cu adevarat pentru fericirea ta. Daca iubesti in secret pe cineva, primesti semnale favorabile care te fac sa chicotesti cu gandul la ce va urma. Dovezile de dragoste nu lipsesc si te inveselesc, iar pasiunea e la ea acasa in dormitorul tau. Ai si momente de teama, de angoasa chiar, daca ti se cere sa faci promisiuni sau sa-ti iei angajamente. Petrece mai mult timp cu cei dragi si astfel vei invata sa apreciezi ceea ce ai.

Rac

Racii au tendinta sa fie mai calculati si fermi in ianuarie 2019. E momentul sa pui punct relatiilor care nu-si au rostul, sa ii pastrezi aproape doar pe cei care fac eforturi de dragul tau si sa renunti la barbatul, prietenii, rudele care asteapta de fiecare data ca tu sa te sacrifici pentru binele lor, niciodata invers. E un moment bun pentru a stabili teluri comune si a reinnoi juraminte in cazul relatiilor de lunga durata. Racii care au incheiat singuri anul 2018 trebuie sa deschida bine ochii inca din primele zile ale lui ianuarie 2019, caci iubirea poate fi la o aruncatura de bat.

Leu

Trebuie sa iei decizii pe care nu le mai poti amana, in privinta relatiei cu iubitul, parintii sau copiii. E o perioada in care atitudinea castigatoare e una pacifista, asa ca nu te ambala peste masura, chiar daca tii sa te impui - oricum, pana la urma, lucrurile se intampla cum iti doresti tu. Dupa data de 21, grijile dispar si singura ta preocupare este distractia. Pentru cei singuri nu lipsesc intalnirile, discutiile si oportunitatea de a intalni pe cineva special. E o perioada norocoasa pentru cei si-au propus sa uite de singuratate, pentru ca vor gasi exact ceea ce cautau. Atentie numai la excese!

Fecioara

Caminul este in centrul preocuparilor tale in ianuarie. Profita de momentele de relaxare impreuna cu ai tai si vorbeste-le despre schimbarile pe care ti le doresti in locuinta sau in programul comun. Unele Fecioare aleg sa puna punct unei relatii sau sa impuna conditii clare pentru ca lucrurile sa poata continua cat mai lin pana la adanci batraneti. Fa tot ce simti ca este necesar pentru confortul tau sufletesc! Fecioarele singure pot intalni acea persoana care le va ravasi din prima clipa, pentru tot restul vietii. Este un context astral care te ajuta sa faci alegerile favorabile tie pe termen lung.

Balanta

Desi ai tot ce ti-ai putea dori, in prima parte a lunii esti sensibila peste masura. Lucrurile care se petrec in familie, poate cu o ruda sau un prieten, te tulbura si te ingrijoreaza, dar isi gasesc rezolvare in scurt timp. Poate fi testata trainicia relatiei si disponibilitatea de a face compromisuri. In situatiile tensionate, e mai bine sa faci haz de necaz decat sa te impacientezi si sa agiti pe toata lumea. In a doua parte a lunii esti visatoare si melancolica, iar o scurta calatorie in doi te ajuta sa lasi toate grijile in urma. Nu este exclus sa te muti sau sa-ti revina responsabilitati noi, dar si mai multa stabilitate in cuplu.

Scorpion

E o perioada in care ai toate sansele sa dregi ce-ai stricat anul trecut, dar pentru asta e nevoie sa te schimbi, sa-ti evaluezi si sa-ti corectezi comportamentul fata de partener. Lasa de la tine, zambeste si glumeste mai mult, ofera-ti ajutorul, ofera mai multa libertate si vei vedea ca dragostea renaste. Planetele te sustin si te ajuta sa ai incredere in tine si in jumatatea ta, sa renunti la controlul exagerat si sa te relaxezi. Tot acum poti reinnoda relatii mai vechi de prietenie, pe care le-ai neglijat luni la rand. Ai grija doar sa-ti stapanesti nervii, mai ales atunci cand nu esti sigura daca ai dreptate!

Sagetator

Venus intra in zodia ta in data de 7 ianuarie, de unde o dispozitie romantica si dorinta puternica de a petrece mai mult timp cu partenerul de cuplu sau de a te elibera de constrangeri, daca exista. Mergi in directia in care te poarta sufletul, fara sa te gandesti la nimic altceva. Te simti irezistibila si-ti testezi farmecele prin fiecare gest si zambet ispititor. Iubesti si te iubesti mai mult, iti infrumusetezi si iti rasfeti trupul cu tratamente, masaje, tinute care te pun in evidenta. In orice caz, e o luna in care poti da frau liber oricarei dorinte si poti emite oricate pretentii – astrele te sustin sa-ti indeplinesti visurile.

Capricorn

Sansa iti surade pe plan sentimental in ianuarie. Chiar daca nu lipsesc incercarile si greutatile, cei care te iubesc iti sunt alaturi si te ajuta sa iesi la liman. Ai nevoie sa petreci timp cu tine, sa-ti constientizezi cele mai profunde temeri si slabiciuni. Poti afla o veste neasteptata despre cineva din trecut sau chiar de la o persoana prezenta in viata ta de zi cu zi, dar careia nu ii dadeai prea mare importanta. Este un moment prielnic si pentru Capricornii singuri, care vor sa-si refaca viata. Soarele straluceste pe strada ta si nicio initiativa nu ramane fara ecou. Nu te impotrivi iubirii, lasa-te purtata de val!

Varsator

E momentul sa iei in serios ceea ce nu merge cum ti-ai dori in relatia de cuplu si sa afli care e partea ta de vina. Fara efort, fara initiativa si fara a discuta despre probleme, lucrurile nu se imbunatatesc de la sine, asa ca profita de ultima saptamana din luna, cand astrele iti aduc nu doar sperante, ci si modalitati pentru a le indeplini. Incearca sa-ti faci viata mai usoara, in loc sa o complici, dupa cum ti-e obiceiul. Daca esti singura, poti incepe sa privesti cu alt ochi un barbat din anturaj pe care il considerai doar prieten sau te integrezi intr-un nou grup cu interese comune. Primesti propuneri si invitatii de unde nu te astepti.

Pesti

Chiar daca te prinde un pic nesigura pe tine, luna ianuarie iti poate aduce surprize placute, la care nici nu visai. Sau daca visai, acum se petrec aievea, in fata ochilor tai. Foarte important este ca vei deveni mai atenta la detalii, mai realista si mai pretentioasa, in special cu partenerul de viata. Nu mai accepti sa treci cu vederea lipsa de implicare si cauti fericirea cu tot dinadinsul, pentru ca stii ca esti la un pas de ea. E o perioada in care unii Pesti se pot logodi sau casatori, in vreme ce altii vor jura dragoste eterna chiar de la prima intalnire. Lasa timpul sa decida in ce directie se indreapta lucrurile!

