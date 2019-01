foto: By muratart, Shutterstock

Eclipsele sunt unele dintre cele mai importante evenimente astrale care se petrec de-a lungul unui an. Ele atrag intotdeauna schimbari, transformari, devieri de la traseul stiut si planificat. Efectele apar atat la nivel general, exterior, dar si in privinta universului emotional, interior al fiecarei persoane. Sunt momente in care avem sansa de a evolua, de a ne trezi la o noua viata, de a elimina diverse blocaje, de a ne constientiza drumul, scopul in viata, dar nu fara a ne simti, uneori, derutati sau bulversati.

2019, un an bogat in eclipse

Eclipsele de Luna se intampla intotdeauna odata cu Luna Plina si sunt asociate cu trezirea constiintei, a universului interior al fiecarei persoane, cu o sensibilitate mai profunda, dar si cu un plus de luciditate si determinare de a ne elibera de tiparele negative.

Eclipsele de Soare se intampla intotdeauna odata cu Luna Noua si vizeaza mai degraba aspectele exterioare, ne ajuta sa eliminam obstacole sau sa gasim solutii concrete pentru a ne indeplini scopurile, aspiratiile. In 2019 avem cinci eclipse:

6 ianuarie – eclipsa partiala de Soare in Capricorn

21 ianuarie – eclipsa totala de Luna in Leu

2 iulie – eclipsa totala de Soare in Rac

16 iulie – eclipsa partiala de Luna in Capricorn

26 decembrie – eclipsa inelara de Soare in Capricorn

Eclipsa partiala de Soare in Capricorn, care tocmai a avut loc pe 6 ianuarie, a deschis calea catre o reorganizare a propriei vieti. De la programul zilnic si prioritatile sentimentale/profesionale, pana la structurile mai ample, companiile, grupurile din care facem parte, toate pot suferi schimbari. Cele 12 zodii au constientizat, unele mai mult, altele mai putin, unde se situeaza in acest moment si unde isi doresc sa ajunga, ce pot face pentru a fi respectate, iubite, pentru a castiga mai bine, pentru a-si atinge potentialul. Un moment excelent de a ne mobiliza toate resursele interioare pentru un viitor mai bun.

Efectele acestei eclipse se vor concretiza in preajma datei de 16 iulie, odata cu eclipsa de Luna tot in Capricorn, care va inseamna un bilant in viata fiecaruia. Vom trage linie si vom analiza ce am reusit sa realizam, in ce masura am izbutit sa ne atingem obiectivele personale, sufletesti si materiale.

Tot atunci pot iesi la iveala sentimente ascunse, pasiuni intense, adevaruri tagaduite.

Eclipsa din 21 ianuarie este un moment in care multi vor fi nevoiti sa schimbe ceva: sa renunte la obiceiuri, vicii, locuri sau oameni care stau in calea implinirii unor planuri sau nazuinte mai vechi si importante ori pentru stabilitate in privinta locului de munca, a veniturilor, a sigurantei personale. Cel mai intelept este sa-ti asculti intuitia, sa-ti urmezi pasiunile, dorintele reale si sa nu pierzi vremea cautand scuze. Tot acum apar oportunitati de a rezolva situatii care pareau fara iesire, de a prinde din urma trenul pierdut sau un altul care ne asteapta. Intensitatea emotiilor poate umbri ratiunea, iar stresul, nervozitatea si dificultatea de a lua decizii nu vor fi neobisnuite.

Eclipsa de Luna din 16 iulie este un eveniment care ne demonstreaza inca o data ca nu detinem controlul asupra propriei vieti, ca lucrurile pot lua intorsaturi diverse atunci cand te astepti mai putin. Trebuie sa ne adaptam din mers, sa parasim zona de confort si sa primim in cercul nostru oameni noi. Constientizam ca nu suntem atotputernici si simtim nevoia sa reflectam, sa cerem sfaturi de la persoane mai intelepte decat noi, sa ne gasim un mentor sau sa ne imbunatatim relatia cu parintii. Este un moment in care trebuie sa ne pastram echilibrul si sa luam decizii conforme cu principiile noastre, cu logica si ratiunea.

foto: By eldar nurkovic, Shutterstock

Eclipsa totala de Soare in Rac din 2 iulie, desi poate crea contexte care sa ne oblige sa fim fermi si curajosi, sa renuntam la unele lucruri sau persoane, sa ne facem curatenie in suflet, intr-un final o vom percepe pozitiv.

Anul se va incheia cu o eclipsa inelara, un eveniment de bun augur, ce ne aduce optimism, sansa si noroc. Mai multe despre ea, la momentul potrivit.