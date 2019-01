Pentru ca vorbim de anul Mistretului de Pamant, conform traditiei, pentru a pastra echilibrul cosmic, trebuie sa punem in evidenta alte doua elemente, care il completeaza: Focul si Metalul.

Culorile-simbol pentru Foc sunt rosu, roz, portocaliu, iar culorile-simbol pentru Metal - alb, argintiu, auriu. Nu trebuie neglijate nici culorile elementului Pamant, si anume nuantele de maro, gri, galben. Poarta-le pe toate, in special culoarea norocoasa pentru zodia ta:

Sobolan – roz, galben

Bivol – roz fuchsia

Tigru – gri

Iepure – roz, galben

Dragon – rosu rubiniu, gri

Sarpe – galben deschis

Cal – alb, argintiu

Oaie – gri

Maimuta – galben, roz aprins

Cocos – roz, albastru

Caine - galben

Mistret – rosu aprins, galben

Imbracamintea pe care o purtam zi de zi, bijuteriile, incaltamintea si alte accesorii, florile pe care le avem in casa, dar si obiectele de decor, draperii, asternuturi ar fi bine sa combine aceste culori.

ROSU

Culoarea prin excelenta a pasiunii si a bucuriei. Se spune ca te pazeste de energiile rele. Foloseste-o de cate ori te simti lipsita de vlaga sau debusolata.

ROZ

Rezulta combinand rosul pasional cu albul inocent. Este culoarea copilariei, a romantismului, a starii de bine. Poarta roz ca sa scapi de stres si de griji.

PORTOCALIU

Este o culoare care aduce succesul, in special daca o folosesti la birou sau in legatura cu munca ta. Creste increderea in sine si aduce idei bune.

ALB

E culoarea care te linisteste, induce calm si relaxare. Poart-o de fiecare data cand te simti coplesita, irascibila, nelinistita.

AURIU, ARGINTIU

Desigur, auriul si argintiul sunt potrivite pentru bijuterii, dar pot fi folosite ca elemente in garderoba sau in decorarea locuintei. Auriul simbolizeaza puterea, iar argintiul este o culoare sofisticata, care te pune in evidenta.

GALBEN

Este o culoare solara, care emana optimism si totodata aduce prosperitate si belsug. Stimuleaza creativitatea daca o folosesti in spatiile in care muncesti sau inveti.

MARO, GRI

Sunt culorile care ne ajuta sa ne identificam cu natura, sa ne simtim in siguranta.

