Femeia Varsator poate fi rece si incapatanata, imprevizibila si schimbatoare, dar in acelasi timp sincera, inteleapta, cu un suflet bun si generos. Trasaturile ei ii induc pe multi in eroare, ceea ce nu o bucura si nu o avantajeaza.

5 caracteristici ale femeii Varsator care o fac mai greu de inteles

Ii place sa pastreze distanta

Femeia Varsator lasa in multe situatii impresia ca este indiferenta, nepasatoare. Pentru cei care nu o cunosc, poate sa para suparator de aroganta, iar cei care o iubesc se pot simti neglijati in momentele in care ea dispare in lumea ei, fara sa dea explicatii. Nu vrea si nu poate sa-si deschida sufletul in fata nimanui oricum, oricand. Putini oameni reusesc sa-si gaseasca un locsor in inima unui Varsator. Dar, desi nu este o fire emotiva si nu-si exprima sentimentele cu mare usurinta, pune pasiune in tot ce face si nu trebuie sa te indoiesti ca, daca te-a ales, esti foarte important pentru ea, chiar daca nu o demonstreaza prea des.

Se indragosteste greu

Nu gaseste dragostea usor, ii e greu sa se conecteze emotional cu cineva, dar atunci cand se intampla asta, iubeste intens. E precauta, nu tine cont de traditii, iar prejudecatile o enerveaza la culme, de aceea nu se grabeste spre altar si nu ii este tocmai usor sa se acomodeze cu limitarile impuse de o casnicie. Totusi, atunci cand este indragostita, isi ia angajamente fara sa le considere o povara. Are nevoie de diversitate in viata de cuplu, de provocari, de adrenalina.

Petrece mult timp singura

Uneori, simte nevoia sa se retraga si sa petreaca timp cu gandurile ei, dar asta nu inseamna ca nu iubeste oamenii. Nu isi doreste sa fie dificila si nu face nimic demonstrativ, ci numai pentru ca asa simte. Desi este independenta si adora libertatea, este o fire sociabila, iar uneori se simte a nimanui si cauta sa fie aproape de cei dragi. Poate fi o prietena minunata, care nu ezita sa te ajute si cu care poti avea discutii savuroase pe orice tema. Adora sa dea sfaturi si mai putin sa primeasca.

Rutina o omoara

Nu poate sta locului, dar nu trebuie sa crezi ca nelinistea ei ascunde vreo nemultumire. Ii place sa fie mereu in miscare, sa isi schimbe programul, obiceiurile, traseul zilnic, dieta. Varsatorii sunt niste visatori care isi doresc imposibilul si sunt convinsi ca-l pot obtine. Sa ii spui uni Varsator sa revina cu picioarele pe pamant inseamna sa-i ceri sa fie altfel decat este prin natura lui. Poate fi foarte incapatanat, dar face compromisuri de neimaginat pentru cei pe care ii iubeste.

Pare imposibil de ranit

Nu isi arata slabiciunea si putini oameni o vor vedea vreodata plangand. Prefera sa lase impresia ca este puternica mereu, desi nu de putine ori are nevoie doar de o imbratisare stransa si de o vorba buna. Iar atunci cand sufera, o face mult mai intens decat vei putea realiza vreodata doar privind din exterior.