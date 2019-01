foto: By Irina Alexandrovna, Shutterstock

Luna Noua din 4 februarie in semnul Varsatorului ne face nesupusi, indrazneti si curajosi, dornici de libertate si originali. Pe de alta parte, la aceeasi data Venus intra in Capricorn, astfel ca devenim mai practici si calculati, inclusiv in relatiile de iubire. Mercur prezent in Pesti dupa data de 10 ne pune in situatii ambigue, pe care avem tendinta sa le vedem mai roz decat sunt in realitate, iar in a doua parte a lunii, Marte in Taur ne indeamna sa luptam cu toate armele pentru lucrurile materiale, concrete, palpabile pe care dorim sa le pastram sau sa le castigam. Ne cam lipseste diplomatia si putem reactiona exagerat, de aceea este important sa facem uz de logica si sa nu ne ambalam deloc, daca se poate. Luna Plina care are loc in semnul Fecioarei pe 19 februarie ne ajuta sa clarificam unele aspecte si sa ne folosim emotiile constructiv.

Horoscop luna Februarie 2019 in functie de zodie

Horoscop februarie Berbec – un pic de disciplina face minuni

Esti intr-o forma excelenta la inceput de februarie. Ai multa energie si este minunat, cata vreme o gestionezi cu folos si nu uiti de prioritati. Insa in cazul tau, cu cat esti mai dinamica si efervescenta, cu atat devii mai irascibila si imprudenta. Ai grija sa nu te accidentezi si sa nu exagerezi in nicio privinta. Cu cat esti mai temperata si ordonata, cu atat rezolvi mai multe lucruri si chiar neasteptat de bine. La final de luna e necesara o pauza, poate chiar o zi libera, in care sa fii singura cu gandurile tale si sa iei cele mai bune decizii, fara sa te amagesti.

Horoscop februarie Taur – mai posesiva ca oricand

Prin natura zodiei, esti foarte atasata de ceea ce detii, de la confortul locuintei pana la oamenii cu care iti imparti viata. Marte (in semnul tau din 14 februarie) iti potenteaza posesivitatea si te face extrem de protectoare, dar si de bataioasa: de ce-i al tau nu se atinge nimeni! Ai grija sa-ti temperezi gelozia, daca nu esti absolut convinsa ca e justificata. La serviciu iei serios in calcul gasirea unui alt loc de munca, daca nu-ti sunt indeplinite cerintele. In privinta sanatatii, esti mai sensibila in a doua parte a lunii, cand e bine sa te feresti de bauturi reci si de orice ti-ar putea slabi imunitatea.

Horoscop februarie Gemeni – cerne informatiile

Comunicarea te poate scoate din incurcatura sau dimpotriva. Foarte important este sa nu te ia gura pe dinainte si sa nu spui rautati care se pot intoarce impotriva ta, avand efectul opus celui scontat. Tu uiti repede, insa partenerul de discutii poate pune totul la suflet. Chiar daca ai baga mana-n foc ca esti indispensabila, in cuplu sau la serviciu, nu te baza pe asta 100%. Daca apar probleme de sanatate cronice sau mostenite, menajeaza-te o perioada, stai la caldura, mananca sanatos si afla ce le-a declansat. Nu face pe viteaza, chiar daca jobul te solicita foarte mult - gaseste-ti timp pentru tine!

Horoscop februarie Rac – fapte, nu vorbe

Daca aimentatia haotica din ultima perioada ti-a adus kilograme in plus, care te debusoleaza, e un moment prielnic sa te mobilizezi, altfel pe langa hainele care devin neincapatoare, pot avea de suferit si stomacul, ficatul, bila. Luna Plina, desi de obicei te face sensibila si plangacioasa, in februarie se petrece intr-un semn de Pamant si te ajuta sa fii mai obiectiva si mai calculata. In privinta relatiei de cuplu, simti nevoia ca lucrurile sa devina mai serioase, insa ele se vor intampla numai la momentul potrivit – pentru multi Raci, acel moment e chiar acum!

Horoscop februarie Leu – putina cumpatare

Toate excesele din ultimele luni, indiferent ca e vorba de fumat, alcool, alimentatie haotica sau prea multa munca, incep sa-si faca simtite efectele. Lipsa de vlaga, alergii, raceli sunt printre simptomele pe care poti sa le intampini. In schimb, te bucuri de oportunitati si stabilitate pe plan sentimental si financiar. Castigi sume de bani cu usurinta, totul e sa nu le risipesti la fel de usor cum le primesti. E drept ca urmeaza o perioada in care esti nevoita sa preiei atributii care nu-ti apartin, insa rezultatele merita efortul, cu conditia sa te organizezi cat mai bine.

Horoscop februarie Fecioara – e vremea deciziilor

Prima saptamana din luna este ideala pentru a pune in practica toate schimbarile pe care vrei sa le faci, in special in privinta programului zilnic. Schimba-ti ora de culcare (mai devreme) sau de trezire (mai tarziu), inlocuieste filmul de seara cu o plimbare sau cu sport. Vei vedea cum micile eforturi pe care le faci chiar dau roade! Luna Plina in semnul tau te ajuta sa faci alegeri bune, sa te indrepti in directia cea mai benefica pe termen lung. Reusesti sa te relaxezi in preajma zilei de 19 si te bucuri de o dispozitie calma, visatoare: cateva seri ideal de petrecut in doi!

Horoscop februarie Balanta

Horoscop februarie Scorpion

Horoscop februarie Sagetator

Horoscop februarie Capricorn

Horoscop februarie Varsator

Horoscop februarie Pesti

Horoscop februarie Balanta – emotii coplesitoare

Sunt cateva momente luna asta in care nici tu nu stii ce simti. Treci printr-un amalgam de stari, de la nostalgie, la frustrare si vinovatie. Nu te grabi sa propui solutii drastice, in care nu crezi cu adevarat, nici in viata de cuplu, nici in cea profesionala. Abia cand iti vei regasi calmul si vei privi lucrurile cu detasare, se vor linisti apele. In ultima parte a lunii sistemul digestiv e mai sensibil, asa ca trebuie sa ai mare grija la ceea ce mananci. In cazul in care anumite alimente iti fac rau, evita-le cu desavarsire in preajma Lunii pline din 19 februarie, chiar daca simti nevoia sa mananci de toate, pe fond nervos.

Horoscop februarie Scorpion – sub presiune

In februarie, te simti tensionata si confuza. Ar fi bine sa pui mai mare pret de orele de somn si sa le gestionezi mai bine pe cele de munca, astfel incat sa-ti ramana mai mult timp liber. Vei avea nevoie sa-ti limpezesti mintea si sa iei decizii, poate chiar unele definitive, in privinta jobului sau a cuiva drag. Esti hotarata sa nu renunti la pretentiile pe care le consideri absolut firesti si necesare, insa e bine sa nu reactionezi impulsiv, oricat ar fi de mare tentatia de a pedepsi pe cineva: seful, iubitul, sotul. Reactiile nesocotite se pot rasfrange asupra ta.

Horoscop februarie Sagetator – te adaptezi din mers

Esti obisnuita sa se aranjeze lucrurile cum vrei tu, dar de data asta riscul e sa fii un pic dezamagita: nu-ti merge chiar totul conform planului. Insa rasturnarile de situatie nu te descurajeaza, mai ales ca provocarile iti plac. In privinta vietii personale, problemele de comunicare incep sa dispara, iar intalnirile cu prietenii, calatoriile, serile libere te ajuta sa te destinzi. Incearca sa nu cheltuiesti pana la ultimul bani si tine minte ca luna februarie nu e una prielnica pentru a-ti testa limitele organismului, chiar daca in general nu te imbolnavesti usor. Protejeaza-ta cum stii mai bine!

Horoscop februarie Capricorn – Venus face minuni

Iti doresti sa fii frumoasa, apreciata, sa iesi in evidenta, iar pentru asta petreci mai mult timp in saloanele de infrumusetare sau la cumparaturi. Si sanatatii ii prinde bine un boost, asa ca incearca un supliment de multivitamine si minerale, o cura cu plante, sucuri naturale, ceaiuri energizante, in functie de simptomele sau slabiciunile pe care le intampini din punct de vedere fizic. Pe plan sentimental, multi Capricorni vor simti ca au gasit linistea si echilibrul la care tanjesc demult. Pentru tine, luna februarie este o sarbatoare a iubirii fara sa-ti propui asta intr-adins!

Horoscop februarie Varsator – inceput de luna in forta

Luna Noua iti aduce in data de 4 februarie multa energie si dorinta de a te elibera de constrangeri, de obligatii pe care le consideri deranjante si inutile. Vrei sa schimbi diverse lucruri, dar e bine sa o faci cu mintea limpede si cu un plan bine pus la punct – e nevoie de mai multa maturitate in luarea deciziilor pe termen lung si de mai multa atentie la cei care pot fi afectati, sufleteste si material, de alegerile tale. Cata vreme te simti nesigura si emotiva, in special in preajma Lunii Pline, e bine sa incepi si sa nu inchei relatii importante.

Horoscop februarie Pesti – esti favorizata

La inceput de luna toate iti merg aproape perfect. Flerul te ajuta sa fii cu un pas inaintea altora, iar dupa data de 10 februarie, cand Mercur intra in semnul tau, vei castiga o mai mare luciditate si coerenta in exprimare. Ramai creativa si visatoare, dar expui lucrurile astfel incat ele devin credibile si pentru cei mai sceptici din anturajul tau. Dupa 20 februarie, te bucuri si de prezenta Soarelui, asa ca esti neobisnuit de optimista si increzatoare. Daca e cazul sa iei decizii radicale, sa scapi de ceea ce iti face rau, ai curajul sa pui piciorul in prag. Tot acum poti primi invitatii si propuneri tentante.