In cultura chinezeasca, Mistretul este simbolul bunastarii, prin urmare ne asteapta o perioada imbelsugata, care incepe la data de 4 februarie 2019, odata cu Anul Nou Chinezesc si dureaza pana pe 25 ianuarie 2020, cand Mistretul (Porcul) preda stafeta Sobolanului de Metal. Iata cele mai importante si utile lucruri despre cum ne poate influenta Mistretul in perioada urmatoare!

Horoscop chinezesc pentru 2019: ce trebuie sa stii

1. Anul Porcului (Mistretului) este cel care incheie fiecare ciclu zodiacal, conform horoscopului chinezesc. Astfel, echivaleaza cu finalul unei etape de 12 ani/12 zodii si este considerat un timp al recompenselor, al roadelor pentru tot ceea ce am construit in perioada anterioara, dar si un timp prielnic pentru a pune bazele pentru viitor.

2. In traditia chineza, exista 5 elemente primordiale care guverneaza zodiacul: lemn, foc, pamant, metal si apa. Anii de Pamant se termina cu 8 si 9, cum este si cazul lui 2019. Fiindca vorbim de Porcul de Pamant, anul acesta elementul Pamant ne guverneaza si ne aduce mai mult materialism si consecventa in gandire. Pamantul simbolizeaza ratiunea, logica, intelepciunea, prudenta si disciplina. In anii de Pamant sunt favorizate persoane calme, rabdatoare, conservatoare, introvertite, pentru care munca este o prioritate si care dau dovada de cumpatare.

3. Din punct de vedere financiar, trebuie sa profitam la maximum de acest an. Sunt favorizate castigurile banesti, avem sansa unor colaborari fructuoase ori ne putem deschide propriile afaceri profitabile. Daca reusesti sa fii cumpatata si sa te gospodaresti cum se cuvine, sa faci investitii intelepte, ceea ce construiesti si agonisesti acum iti poate fi de folos pentru anii urmatori, dintre care unii cu siguranta mai putin darnici.

4. Nu numai sansa de castig este foarte mare, ci si riscul de a risipi banii. Pe langa faptul ca suntem ispititi sa ne facem toate poftele, cheltuind mai mult decat ar trebui, suntem si deosebit de darnici, de generosi, nu ezitam sa-i ajutam pe cei mai putin norocosi decat noi. Nu e cazul sa strangi cureaua tocmai intr-un an despre care se spune ca este imbelsugat, e chiar benefic sa-ti oferi si sa oferi mici bucurii si momente de rasfat, dar secretul reusitei este sa existe o masura in toate. Evita excesele!

5. Porcul este semnul zodiacal care adora confortul, tihna si belsugul. Vom fi tentati sa mancam bine si mult, sa bem bauturi fine, sa ne odihnim din plin, sa ne relaxam cu orice prilej. Calatoriile vor ocupa si ele un loc important, ba chiar multi vor lua in calcul o mutare definitiva pe meleaguri straine.

6. Prieteniile sunt protejate in anul Porcului. Ne imbunatatim relatiile de amicitie si pe cele de iubire sau legam cu usurinta altele noi. In familii ar trebui sa domneasca armonia si linistea.

7. Desi este un an de Pamant, Yin, are la baza elemntul apa, ceea ce poate aduce instabilitate, dar si risc de dezastre naturale, precum inundatii, uragane, tsunami, cutremure, avalanse. Sa speram ca va fi, totusi, iertator cu noi din aceste puncte de vedere!