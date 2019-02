Daca tu si partenerul tau formati unul dintre aceste cupluri, inseamna ca va bucurati de una dintre cele mai puternice compatibilitati si de toate sansele de a avea o viata fericita impreuna, conform zodiacului chinezesc.

Cele mai compatibile zodii in horoscopul chinezesc

Sobolan si Maimuta

Aceste doua zodii isi inteleg dorintele fara prea multe cuvinte. Atractia dintre ele se manifesta atat pe plan fizic, cat si emotional, ceea ce le asigura o convietuire armonioasa. In plus, amandoi sunt foarte practici si isi doresc aceleasi lucruri simple: un camin confortabil si un partener intelegator, care sa le dea sens vietii. Cu cat trece timpul, atasamentul lor creste.

Tigru si Caine

Tigrul este foarte pasional si traieste intens orice moment, in vreme ce Cainele este una dintre zodiile cele mai atasate si fidele, capabile sa il tempereze si sa il completeze. Daca se au unul pe altul, niciun obstacol nu e greu de trecut. Au o relatie apropiata si calda, iar la nevoie, impreuna pot muta si muntii.

Sarpe si Capra

Cei doi sunt, inainte de toate, cei mai buni prieteni. Isi impartasesc temerile, bucuriile, planurile si isi vor oferi mereu sustinere neconditionata. Au aceleasi dorinte si idealuri in viata si se echilibreaza reciproc. Devin dependenti unul de altul si acesta este secretul relatiei lor. In plus, sunt foarte compatibili pe plan sexual, iar Capra va cadea in mrejele Sarpelui inca de la primele intalniri.

Iepure si Mistret

Isi ofera unui celuilalt liniste, armonie, tandrete si discutii lungi, cuprinzatoare, de care nu se plictisesc niciodata. Sunt constanti in sentimente si atractia dintre ei nu scade in intensitate nici dupa ani de convietuire – exact genul de cuplu pe care toti ceilalti il invidiaza. Nu au ce sa isi reproseze, iar cand apar dificultati, le rezolva umar la umar.

Dragon si Maimuta

In acelasi timp romantici, dar si entuziasti, se pun unul pe altul intr-o lumina favorabila si isi cauta prezenta cu inflacarare. Nu incape loc de plictiseala in acest cuplu care stie sa se distreze si sa se bucure de viata. Isi propun obiective comune si nu se lasa pana cand nu le ating. Obtin multe lucruri incredibile oferindu-si dragoste si sustinere fara margini.

Cal si Tigru

Cei doi sunt nedespartiti si au unul in altul o incredere nelimitata. Experimenteaza lucruri noi, calatoresc, nu lasa niciodata rutina sa le dea tarcoale. Un cuplu foarte unit, cu multe lucruri in comun si cu aceleasi obiective in viata, apreciaza si lauda reusitele celuilalt, oferindu-si sustinere neconditionata. Multi spun despre acesti parteneri ca sunt suflete-pereche.

Bivol si Cocos

Bivolul este traditionalist, foarte atasat de familie, iar Cocosul ii apreciaza valorile si adauga un pic de sare si piper relatiei, numai atat cat trebuie. Timpul petrecut in mijlocul naturii ii apropie si ii ajuta sa gaseasca un echilibru intre munca si relaxare. Pentru amandoi intimitatea este importanta, asa ca momentele tandre nu vor lipsi si ii vor uni.

Daca nu mai stii carui semn zodiacal chinezesc ii apartii, poti afla in functie de data nasterii:

Sobolan

24.01.1936 – 10.02.1937 (FOC), 10.02.1948 – 28.01.1949 (PAMANT), 28.01 1960 – 14.02.1961 (METAL), 14.02.1972 – 02.02.1973 (APA), 02.02.1984 – 19.02.1985 (LEMN), 19.02.1996 – 07.02.1997 (FOC), 07.02.2008 – 26.01.2009 (PAMANT)

Bivol/Bou

11.02.1937 – 30.01.1938 (FOC), 29.01.1949 – 16.02.1950 (PAMANT), 15.02.1961 – 04.02.1962 (METAL), 03.02.1973 – 22.01.1974 (APA), 20.02.1985 – 08.02.1986 (LEMN), 08.02.1997 – 28.01.1998 (FOC), 27.01.2009 – 14.02.2010 (PAMANT)

Tigru

31.01.1938 – 18.02.1939 (PAMANT), 17.02.1950 – 05.02.1951 (METAL), 05.02.1962 – 24.01.1963 (APA), 23.01.1974 – 10.02.1975 (LEMN), 09.02.1986 – 28.01.1987 (FOC), 29.01.1998 – 16.02.1999 (PAMANT), 15.02.2010 – 03.02.2011 (METAL)

Iepure

19.02.1939 – 07.02.1940 (PAMANT), 06.02.1951 – 26.01.1952 (METAL), 25.01.1963 – 12.02.1964 (APA), 11.02.1975 – 30.01.1976 (LEMN), 29.01.1987 – 16.02.1988 (FOC), 17.02.1999 – 15.02.2000 (PAMANT), 04.02.2011 – 22.01.2012 (METAL)

Dragon

03.02.1940 – 26.01.1941 (METAL), 27.01.1952 – 13.02.1953 (APA), 13.02.1964 – 01.02.1965 (LEMN), 31.01.1976 – 17.02.1977 (FOC), 17.02.1988 – 05.02.1989 (PAMANT), 06.02.2000 – 24.01.2001 (METAL), 23.01.2012 – 10.02.2013 (APA)

Sarpe

10.02.1929 – 29.01.1930 (PAMANT), 27.01.1941 – 14.02.1942 (METAL), 14.02.1953 – 02.02.1954 (APA), 02.02.1965 – 20.01.1966 (LEMN), 18.02.1977 – 06.02.1978 (FOC), 06.02.1989 – 26.01.1990 (PAMANT), 25.01.2001 – 12.02.2002 (METAL), 11.02.2013 – 31.01.2014 (APA)

Cal

30.01.1930 – 16.02.1931 (METAL), 15.02.1942 – 04.02.1943 (APA), 03.02.1954 – 23.01.1955 (LEMN), 21.01.1966 – 08.02.1967 (FOC), 07.02.1978 – 27.01.1979 (PAMANT), 27.01.1990 – 14.02.1991 (METAL), 13.02.2002 – 01.02.2003 (APA), 01.02.2014 – 19.02.2015 (LEMN

Capra/Oaie

17.02.1931 – 05.02.1932 (METAL), 05.02.1943 – 24.01.1944 (APA), 24.01.1955 – 11.02.1956 (LEMN), 09.02.1967 – 29.01.1968 (FOC), 28.01.1979 – 15.02.1980 (PAMANT), 15.02.1991 – 03.02.1992 (METAL), 02.02.2003 – 22.01.2004 (APA), 20.02.2015 – 08.02.2016 (LEMN)

Maimuta

06.02.1932 – 25.01.1933 (APA), 25.01.1944 – 12.02.1945 (LEMN), 12.02.1956 – 30.01.1957 (FOC), 30.01.1968 – 16.02.1969 (PAMANT), 16.02.1980 – 03.02.1981 (METAL), 04.02.1992 – 22.01.1993 (APA), 23.01.2004 – 09.02.2005 (LEMN), 9.02.2016 – 27.01.2017 (FOC)

Cocos

26.01.1933 – 13.02.1934 (APA), 13.02.1945 – 01.02.1946 (LEMN), 31.01.1957 – 17.02.1958 (FOC), 17.02.1969 – 05.02.1970 (PAMANT), 04.02.1981 – 22.01.1982 (METAL), 23.01.1993 – 09.02.1994 (APA), 10.02.2005 – 28.01.2006 (LEMN), 28.01.2017 – 15.02.2018 (FOC)

Caine

14.02.1934 – 03.02.1935 (LEMN), 02.02.1946 – 21.01.1947 (FOC), 18.02.1958 – 07.02.1959 (PAMANT), 06.02.1970 – 26.01.1971 (METAL), 23.01.1982 – 10.02.1983 (APA), 10.02.1994 – 30.01.1995 (LEMN), 29.01.2006 – 16.02.2007 (FOC), 16.02.2018 – 4.02.2019 (PAMANT)

Mistret/Porc

04.02.1935 – 23.01.1936 (LEMN), 22.01.1947 – 09.02.1948 (FOC), 08.02.1959 – 27.01.1960 (PAMANT), 27.01.1971 – 13.02.1972 (METAL), 11.02.1983 – 01.02.1984 (APA), 31.01.1995 – 18.02.1996 (LEMN), 17.02.2007 – 06.02.2008 (FOC), 5.02. 2019 – 24.01. 2020 (PAMANT)

